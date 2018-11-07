Liselilerin para vaadiyle ErdoÄŸan mitingine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel okul aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in liselerden toplanan Ã¶ÄŸrencilere para daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n önceki gün Ä°stanbul Küçükçekmece’de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Özel EÄŸitim Uygulama Okulu’nun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na giden lise öÄŸrencilerine para daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Birgün’den Mustafa KömüÅŸ’ün haberine göre, Gülseren Özdemir Özel EÄŸitim Uygulama Okulu önceki gün açÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸa katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan okulun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda bir miting gerçekleÅŸtirdi. Küçükçekmece’de bulunan okulun çevresinden öÄŸrencilerin bu mitinge götürülüp yok yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Geçen günlerde öÄŸrencisini taciz eden bir öÄŸpretmenin göreve devam etmesiyle gündeme gelen Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi öÄŸrencileri de bu mitinge götürüldü. Mitinge giden öÄŸrencilerden biri kendilerine 20 lira daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. S.E. isimli öÄŸrenci sabah okulda birkaç kiÅŸinin kendilerine miting olduÄŸunu ve katÄ±lanlarÄ±n yok yazÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±. S.E. ÅŸöyle devam etti: “Ne kadar arkadaÅŸÄ±nÄ±z varsa toplayÄ±n dediler bize. 80 kiÅŸiye yakÄ±n kiÅŸi gittik. Küçük otobüslerle gittik. AçÄ±lÄ±ÅŸta bize baÄŸÄ±rÄ±n size para vereceÄŸiz dediler. ÇÄ±kÄ±ÅŸta da paralarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±lar bize.”

GÖTÜRENLER KOMÄ°SYON ALMIÅž

S.E. ayrÄ±ca kendilerine 30 lira sözü verildiÄŸini ancak, onlarÄ± götürenlerin komisyon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. S.E. “Bize 20 lira verildi” dedi. Öte yandan baÅŸka bir öÄŸrenci ise öÄŸrencilerin yok yazÄ±lmamalarÄ± için dün okulda veli bilgilendirme formu daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 15:54

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