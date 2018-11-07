Gemlik'teki demir-Ã§elik fabrikasÄ±nda iÅŸ cinayeti

Bursaâ€™da kurulu bir demir-Ã§elik fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 49 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i Metin TopoÄŸlu, iÅŸ cinayetinin kurbanÄ± oldu.

Bursa'nÄ±n Gemlik ilçesinde demir çelik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Metin TopoÄŸlu (49), 4 tonluk ünite ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Metin TopoÄŸlu, iddiaya göre çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümde tezgah ile taÅŸÄ±ma ünitesi arasÄ±na düÅŸen parçayÄ± almak isterken, çelik saç ve borularÄ± taÅŸÄ±yan 4 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ünite hareket etti. TopoÄŸlu, ünite ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. TopoÄŸlu, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n müdahalesiyle kurtarÄ±ldÄ±. ÇaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Evli ve 3 çocuk babasÄ± TopoÄŸlu, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

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