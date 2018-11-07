YÃ¼reÄŸir, Seyhan ve Ceyhan â€˜hastaneâ€™ bekliyor

CHP Milletvekili Dr. MÃ¼zeyyen Åževkin, Adana ilÃ§elerinde yaÅŸanan hastane sorununu Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Åževkin, meclis genel kurulunda YüreÄŸir, Seyhan ve Ceyhan’daki hastane sorununa dikkat çekti. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Åževkin, Adana’daki hastane yetersizliklerini TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Meclis genel kurulunda konuÅŸan Dr. Åževkin, vatandaÅŸlarÄ±n YüreÄŸir, Seyhan ve Ceyhan’daki hastane eksikliÄŸi nedeniyle büyük sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YÜREÄžÄ°R, DEVLET HASTANESÄ°NÄ° BEKLÄ°YOR

Nüfusu 300 bine dayanan YüreÄŸir’in güneyindeki mahallelerin KarataÅŸ Yolu’ndaki eski devlet hastanesinin yeniden açÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini vurgulayan Dr. Åževkin, “2012 yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±lan ve aynÄ± yÄ±l yeni projeyle yeniden açÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen hastane ne yazÄ±k ki 6 yÄ±ldan bu yana proje aÅŸamasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

SEYHAN’A ÖDENEK AYRILDI AMA HASTANE YOK!

GeçtiÄŸimiz günlerde 27 yaÅŸÄ±ndaki bir gencin Adana Åžehir Hastanesi’nin uzaklÄ±ÄŸÄ± ve acil müdahalenin geç kalmasÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getiren Åževkin, AynÄ± ÅŸekilde merkez ilçe Seyhan’Ä±n kuzeyinde nüfusu 500 bine dayanan 35 mahalle halkÄ±nÄ±n da SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ödenek ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesine raÄŸmen hastanenin bir türlü yapÄ±lmamasÄ±na haklÄ± olarak tepki gösterdiÄŸine dikkat çekti.

CEYHAN’DAKÄ° HASTANE YILAN HÄ°KAYESÄ°NE DÖNDÜ

160 bin nüfuslu Ceyhan’daki devlet hastanesi yapÄ±mÄ±nÄ±n da 6 yÄ±ldan bu yana yÄ±lan hikayesine döndüÄŸünü ifade eden Dr. Åževkin, “Çözüm Åžehir Hastaneleri yerine devlet ve butik hastanelerdir. AdanalÄ±larÄ±n sesine kulak verilmelidir” diye konuÅŸtu. (Adana/EVRENSEL)

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