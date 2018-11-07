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FotoÄŸraf: DHA
Cami inÅŸaatÄ±nda dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaralandÄ±
07 KasÄ±m 2018 13:21
AdÄ±yaman'da cami inÅŸaatÄ±nda kubbe bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken 5 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Olay, AdÄ±yaman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
Cami inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan YaÅŸar ÅžimÅŸek (44), kubbe kÄ±smÄ±nda 5 metre yükseklikten düÅŸtü. Ä°hbar üzerine bölgeye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Sedyeye alÄ±nan ÅžimÅŸek, itfaiye aracÄ±nÄ±n merdiveniyle bulunduÄŸu yerden indirildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ÅžimÅŸek, EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. (DHA)
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