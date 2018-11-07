YayÄ±ncÄ± Ä°lhan Erdost anÄ±lÄ±yor

Mamak Cezaeviâ€™nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len yayÄ±ncÄ± Ä°lhan Erdost'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¼zerinden 38 yÄ±l geÃ§ti.

Ä°lhan Erdost, aÄŸabeyi Muzaffer Erdost ile 7 KasÄ±m 1980'de gözaltÄ±na alÄ±narak götürüldüÄŸü Mamak Askeri Cezaevi'nde dövülerek öldürüldü.

38 YILDIR UNUTULMADI

Ä°lhan Erdost öldürülmesinin 38. yÄ±lÄ±nda Ankara KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ± 2. kapÄ±, 19 M’deki gömütü baÅŸÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

AynÄ± gün Sol ve Onur yayÄ±nevlerinden yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ kitaplar yüzde 50 indirimli olarak Ä°lhan Kitapevi’nde (Karanfil Sokak. No:30/3, KÄ±zÄ±lay/Ankara) okurlara sunulacak.

Ä°LHAN ERDOST MAMAK’TA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Erdost kardeÅŸler, sahibi olduklarÄ± ve tasfiye halinde olan Ä°lkyaz BasÄ±mevi’nde, “çok sayÄ±da yasak yayÄ±n” bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 7 KasÄ±m 1980 günü SÄ±kÄ±yönetim KomutanÄ±nÄ±n emriyle gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, Mamak Askeri Cezaevi’ne götürüldüler. Ä°lhan Erdost ve aÄŸabeyi Muzaffer Erdost götürüldükleri Mamak’ta bir bloktan bir baÅŸka bloÄŸa nakilleri sÄ±rasÄ±nda, araca bindirilmeden, araç içerisinde ve araçtan indirildikten sonra dört ere dövdürüldüler, koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±ktan birkaç dakika sonra da Ä°lhan Erdost hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Erdost ailesi, SÄ±kÄ±yönetim KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Mahkemesi'ne dava açtÄ±. YapÄ±lan yargÄ±lama sonucu önce aÄŸÄ±r hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±lan sanÄ±klar, daha sonra Askeri YargÄ±tay tarafÄ±ndan kararÄ±n bozulmasÄ± sonucu 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

‘BU Ä°Åž YUKARIDAN KOTARILDI’

Muzaffer Erdost ve avukatlarÄ± Nevzat HelvacÄ±'ya Askeri YargÄ±tay'da bir hakim yarbay tarafÄ±ndan "Bu davada biz askeri savcÄ±lÄ±k olarak elimizden geleni yaptÄ±k, ama bu iÅŸ yukarÄ±dan kotarÄ±ldÄ±" sözleri söylendi. (HABER MERKEZÄ°)

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