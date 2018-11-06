Van'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ±: 5 Ã¶lÃ¼, 16 yaralÄ±

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde, AfganlÄ± mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ÅŸarampole yuvarlandÄ±: 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti,Â 16 kiÅŸi yaralandÄ±

Van'Ä±n Bahçesaray ilçesinde, AfganlÄ± mültecileri taÅŸÄ±yan minibüsün ÅŸarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Kaza, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Van'a yaklaÅŸÄ±k 90 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet geçidinde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, AfganlÄ± 21 kiÅŸiyi Van'dan alarak yola çÄ±kan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarÄ±nda yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandÄ±.

Sürücüsü ve plakasÄ± açÄ±klanmayan minibüs, 2 bin 985 rakÄ±mlÄ± Karabet geçidini inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajÄ± alamayarak ÅŸarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 16 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. YaralÄ±lardan 3'ünün durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 21:11

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