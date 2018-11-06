Silindirin altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Kocaeli'de yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i Mecit KuÅŸ, silindirin altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kocaeli'nin BaÅŸiskele ilçesinde, yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Mecit KuÅŸ, silindirin altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°ÅŸ cinayeti, BaÅŸiskele DoÄŸantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol asfaltlama çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen belediye iÅŸçisi Mecit KuÅŸ, silindirin altÄ±nda kaldÄ±.

Çevredekilerin farketmesi ve uyarÄ±sÄ± üzerine olayÄ± fark eden iÅŸ makinesinin operatörü aracÄ± durdurdu. AÄŸÄ±r yaralanan Mecit KuÅŸ, ihbar üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Mecit KuÅŸ, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

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