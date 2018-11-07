“Daha fazla harçlık almak zorundayım”

İzmir Atatürk Lisesi’nden bir öğrenci

Okulumuzdaki yemekhane fiyatlarına %100’den fazla gelen zam, ısrarla yok denilen kriz gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Yeni eğitim-öğrenim yılına, kantin ve yemekhane fiyatlarının olağanüstü artışı ile başladık. Geçen sene 4,5 TL’ye yemek yiyebiliyorken bu sene 11 TL’ye yemek yiyebiliyoruz. Bu artışın sebebi ise “firmanın değişmesi” imiş. Kantinde de durum çok farklı değil.

Bir arkadaşım kantin fiyatları çok pahalılaştığı için ailesinden daha fazla harçlık almak zorunda kaldığını, daha fazla harçlık almamak için evden yemek getirdiğini söyledi. Aynı durumu sınıfımızdaki birçok arkadaşımızyaşıyor. Geçen yıl sadece 2-3 kişiyken bu yıl neredeyse sınıfın tamamı evden yemek getiriyor. Bu sadece yemek sıkıntısı. Her ders için yardımcı kaynak almamız isteniyor. Sınavlar için çok soru çözmemiz öneriliyor. Bizde fotokopi ile çoğaltarak daha uyguna getirmeye çalışıyoruz.

Birçok arkadaşımın bu durum karşısında bir şey yapamayacağımızı, bunu değiştirecek gücümüzün olmadığını söylemesine rağmen aslında kitabından, yemeğine eğitimi lüks haline getiren bu krizin yükünü taşıyacak durumumuz yok. Sorunlarımızın bu kadar ortaklaştığı böyle bir süreçte bizim çözümler üretmek içinde birbirimize yakın durmamız ve birleşerek bir güç haline gelmemiz gerekiyor.Eğitim lüks bir gider olmamalı. Eğitimin giderleri asgari ücretli bir aile düşünülerek belirlenmeli.