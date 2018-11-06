Evrenselâ€™e 8 bin lira tazminat

Patron Ethem Sancakâ€™Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucunda, Evrensel'e 8 bin lira manevi tazminat cezasÄ± verildi.

Ä°stanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, Evrensel’de yayÄ±nlanan, "Kirpi üreten medya patronu” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± nedeniyle açÄ±lan davada, patron Ethem Sancak ve ÅŸirketi BMC Otomobil için toplamda 8 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

DavacÄ± Ethem Sancak ve BMC ÅŸirketi, daha önce Ä°stanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiÄŸi kararÄ±n onanmasÄ±nÄ± isterken, Evrensel avukatÄ± Devrim AvcÄ±, mahkemenin görevsizlik kararÄ± vermesini ve davanÄ±n reddini talep etti.

AvcÄ±, dava dilekçesinde “Dava konusu makale ifade ve düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndadÄ±r. Müvekkil, FÄ±rat Turgut, davacÄ±lardan Ethem Sancak’Ä±n sahibi olduÄŸu Star gazetesinde çÄ±kan bir haber hakkÄ±nda eleÅŸtirel bir makale yazmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu yazÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendisine ve gazeteye 10.000 TL bedelli tazminat davasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda hiç bir hakaret ifadesi içermeyen makalesi nedeni ile tazminatla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmak basÄ±n özgürlüÄŸünün ve müvekkilimin ifade özgürlüÄŸünün engellenmesidir” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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