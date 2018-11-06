Flamingolar gÃ¶Ã§Ã¼ erteledi

Urumiye GÃ¶lÃ¼â€™nden Arin GÃ¶lÃ¼â€™ne gelen flamingolar, bu yÄ±l havalarÄ±n iyi gitmesi nedeniyle gÃ¶Ã§ etmedi.

Ä°lkbahar aylarÄ±nda Ä°ran’Ä±n Urumiye Gölü’nden göç ederek Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’ne gelen ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±yla birlikte Kuzey Afrika’ya göç eden flamingolar, bu yÄ±l havalarÄ±n iyi gitmesi nedeniyle göç etmediler.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre uzaklÄ±kta bulunan ve birçok kuÅŸ türüne ev sahipliÄŸi yapan Van Gölü kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Arin Gölü, hem filamingolara hem de ördeklere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ä°ran’Ä±n Urmiye Gölü ile Afrika arasÄ±nda göç ederken yaklaÅŸÄ±k 6 ay boyunca Arin Gölü’nde dinlenen filamingolar, meraklÄ±larÄ±na ve fotoÄŸrafçÄ±lara görsel ÅŸölen sunmayÄ± sürdürüyor.

Uzmanlar, özellikle flamingolarÄ±n havalarÄ±n soÄŸumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kasÄ±m ayÄ± ile birlikte Van Gölü havzasÄ±nÄ± terk ederek, Kuzey Afrika’ya göç etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu yÄ±l havalarÄ±n henüz soÄŸumamasÄ± nedeniyle göç etmediklerini söylüyor. (Bitlis/DHA)

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