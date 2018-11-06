AyÅŸe Baykal, HÃ¼rriyet'teki yazÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±

HÃ¼rriyet yazarÄ± AyÅŸe Baykal, 'Son zamanlarda anlamlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m bir sansÃ¼rle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m' diyerek hurriyet.com.trâ€™deki yazÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

Hürriyet yazarÄ± AyÅŸe Baykal, yazÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Baykal, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Son zamanlarda anlamlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m bir sansürle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m” dedi.

AyÅŸe Baykal açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Kamuoyuna saygÄ±larÄ±mla,

Sevgili okurlarÄ±m;

Dört yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir hurriyet.com.tr’de devam ettiÄŸim yazÄ±larÄ±ma son vermek durumundayÄ±m.

Son zamanlarda anlamlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m bir sansürle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m. Bununla mücadele edemeyeceÄŸim için sizlerden özür dilerim.

Ne kendime ne de size olan saygÄ±mÄ± kaybetmek istiyorum. YazÄ±larÄ±mÄ±n her satÄ±rÄ±nÄ± büyük heyecanla kaleme aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve vicdanÄ±mÄ±n sesinden baÅŸka hiçbir sesi kaale almadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmenizi isterim. TanÄ±ÅŸmamÄ±za vesile olan ve bana kapÄ±sÄ±nÄ± açan Hürriyet dünyasÄ±na teÅŸekkür ederim.

YazÄ±larÄ±mÄ± kendi sosyal medya hesaplarÄ±mdan yayÄ±mlamaya devam edeceÄŸim.

Allah’a emanet olun.

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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