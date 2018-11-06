â€˜Ä°ÅŸÃ§ilerin tazminatÄ±nÄ± Ã¶demeyen Uyar TKÄ°â€™ye kÃ¶mÃ¼r mÃ¼ satÄ±yor?â€™

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, iÅŸÃ§ilerin tazminatlarÄ±nÄ± Ã¶demeyen Uyar Madencilikâ€™le ilgili iddialarÄ± TBMM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Soma’da iÅŸ cinayetleri, iÅŸçilerin tazminat ve devletin alacaklarÄ±nÄ± ödememesiyle gündem olan Uyar Madencilik’in yeniden faaliyete baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, hatta üretilen ÅŸlam kömürünün bizzat devlet kurumu olan TKÄ° tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

Enerji ve ÇalÄ±ÅŸma bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± talebiyle soru önergesi veren Özel, ÅŸirkete iliÅŸkin ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “2003 yÄ±lÄ±nda Soma Darkale’de maden ocaÄŸÄ± kiralayarak, sektöre giriÅŸ yapan Uyar Madencilik’e baÄŸlÄ± Soma’daki ocaklarda 2009 yÄ±lÄ±nda 129, 2010 yÄ±lÄ±nda 179, 2011 yÄ±lÄ±nda 276, 2012 yÄ±lÄ±nda 254, 2013 yÄ±lÄ±nda 282 olmak üzere toplam 1120 maden kazasÄ± meydana geldi ve bu kazalarda 6 madenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2013 yÄ±lÄ±nda Uyar Madencilik’e ait Darkale Kömür OcaÄŸÄ±’nda göçük meydana geldi ve 28 iÅŸçi mahsur kaldÄ±. 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 27’si yaralandÄ±. Åžirket, KasÄ±m 2013’te kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, Soma’da 743 madencinin iÅŸsiz kalmasÄ±na neden oldu. O zaman da iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± vermeyen ÅŸirketten yine ÅŸirket çalÄ±ÅŸÄ±rken, madende gerçekleÅŸen iÅŸ kazalarÄ±nda sakat kalan madenciler de haklarÄ±nÄ± alamadÄ±.”

TAHSÄ°LAT YAPILAMADI

Ekim 2014’te Ermenek’te 18 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Has Åžekerler Madencilik Åžirketi’nin sahibinin de Uyar ailesinden Saffet Uyar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Özel, farklÄ± kentlerde faaliyetlerini sürdüren Uyar ailesine ait ÅŸirketlerin kamuya toplam borcunun 120 milyon lirayÄ± bulduÄŸunu dönemin ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Faruk Çelik’in dile getirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Soma’daki ÅŸirketin Ersin Uyar ve Ä°brahim Uyar üzerine kayÄ±tlÄ± olduÄŸu, bu iki kardeÅŸin üzerinde mal varlÄ±ÄŸÄ± bulunmamasÄ± nedeniyle tahsilat iÅŸlemlerinin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Özel, “Ancak, geçtiÄŸimiz günlerde Soma’daki faaliyetlerini 2013 yÄ±lÄ±nda askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅŸirkete ait maden sahasÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± buradaki hurdalarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve buradan çÄ±karÄ±lan ÅŸlam kömürünün TKÄ° tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilmektedir” dedi.

‘GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ°Z OLACAK MI?’

Özel, Enerji BakanÄ± Fatih Dönmez ve ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’a yönelttiÄŸi önergelerinde, “Halen Uyar ailesine ait kaç maden ÅŸirketi bulunmaktadÄ±r? Uyar ailesine ait ÅŸirketlerde bugüne kadar kaç maden kazasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r? Kaç madenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir? Uyar ailesine ait ÅŸirketlerin kamuya toplam borcu ne kadardÄ±r? Bu ÅŸirketten alacaÄŸÄ± bulunan toplam vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? 2013 yÄ±lÄ±nda faaliyetlerine son verilen Soma’daki maden ocaÄŸÄ±nda bugüne kadar kaç iÅŸ kazasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r? Soma’daki Uyar Madencilik’e ait sahalarda yeniden çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, buradaki ÅŸlam kömürünün TKÄ° tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Åžirket el mi deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir? Åžirket, yÄ±llardÄ±r alacaklarÄ±nÄ± bekleyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za borcunu ödeyecek midir? BakanlÄ±k olarak bir giriÅŸiminiz olacak mÄ±dÄ±r?” sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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