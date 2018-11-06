Erdoğan’ı eleştiren tablo Almanya’da sansürlendi

Ressam Ali Zülfikar'ın, Almanya'nın Linz kentinde katıldığı sergide yer alan “Erdoğan” tablosu Türkiye Konsolosluğu'nun baskısıyla sansürlendi.

Köln’de yaşayan ressam Ali Zülfikar’ın tablolarını sergileyen “Kunstverein KLIO” organizatörlerinin kendisine gönderdiği mektupta, tablosunun Belediye Başkanı Dr. Hans Georg Faust tarafından sansürlendiğini bildirildi. KLIO Sanat Derneği Başkanı Dr. Denise Steger tarafından gönderilen mektupta, “Yapıtınızın Türkiye medyasında yer almasından sonra, Türkiye Başkonsolosluğu, Belediye Başkanımız Dr. Hans Georg Faust'u arayarak şikayette bulundu ve eserin sergilenmemesini istedi. Bu sergi Linz şehrinin bir etkinliği olduğundan maalesef bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Ne yazık ki Belediye Başkanı serginin güvenliği ve olası davalar nedeniyle endişe taşıyor" diye yazdığını belirtti.

Mektubu aldıktan sonra Linz'e giderek Belediye Başkanı Faust'la görüştüğünü belirten Zülfikar, tabloyu “Linz belediyesi tarafından sansürlenmiştir” yazısıyla, ters çevirerek sergilemeye karar verdiğini duyurdu.

Zülfikar gazetemize yaptığı açıklamada “1993'ten beri 170'ten fazla ulusal ve uluslararası kişisel ve karma sergide ve müzelerde eserlerimi sergiledim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bu karar beni ve sanatkârları derinden yaraladığı gibi Almanya anayasasının temelini oluşturan temelde insan haklarına, genelde basın özgürlüğü ve sanatçıların sanat yaratma iradesine vurulmuş bir darbeydi. Bu olay karşısında Linz Belediye Başkanı sayın Dr. Hans Georg Faust‘ın asıl görevi bizleri korumak olması gerekirken, bu görevinden uzaklaştığı fark ettim. Sergide de bu görevini kendisine hatırlattım, sonuçta hatasından geri döndü. Dolayısıyla, sanat insanlarının cesaretini ve çalışma alanlarını kırmaya yönelik bu adım geri tepti. Erdoğan hükümetinin yapmış olduğu baskı da böylece boşa çıktı” dedi.

Önce yasaklanan sonra gelen tepkiler üzerine izin verilen tabloda, Erdoğan gözlüklü gösteriyor. Sol göze savaş, sağ göze Selahattin Demirtaş yansıyor. Sol elinde ise Kur’an-ı Kerim var. Kur’an-ı Kerim’in üzerinde Erdoğan'ın parmak izi var. Bunun altında da "Erdo-Bananen Republik" (Erdo-Muz Cumhuriyeti) yazısı olan biraz daha büyük bir damga var.

Ali Zülfikar, geçen yıl 2. Avrupa Başarı Ödülleri kapsamında kendisine verilen “Başarılı Resim Sanatçısı” ödülünü AKP kampanyası olduğu gerekçesiyle reddetmişti. (Köln/EVRENSEL)

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