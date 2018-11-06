ArÅŸiv FotoÄŸraf: BergtuÄŸ Öncü/DHA
Rahip Santoro'nun katili ve aÄŸabeyine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Rahip Santoro'nun katili OÄŸuzhan Akdin ile aÄŸabeyi Alparslan Akdin silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.
Ä°talyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili OÄŸuzhan Akdin ile aÄŸabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uÄŸradÄ±klarÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±.
Trabzon'daki Ä°talyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Åžubat 2006'da öldürmekten 18 yÄ±l 10 ay hapse çarptÄ±rÄ±lan ve 2 yÄ±l önce tahliye edilen OÄŸuzhan Akdin ile aÄŸabeyi Alparslan Akdin, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum Ä°lçesi Ortakent-YahÅŸi Mahallesi Ali Kelle OrmanÄ± civarÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.
SaldÄ±rÄ±da yaralanan iki kardeÅŸ, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan aÄŸabey Alparslan Akdin'in saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu öÄŸrenildi.
Bodrum Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.
OÄŸuzhan Akdin'in aÄŸabeyi Alparslan Akdin, geçen yÄ±l Gümbet Mahallesi'nde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmÄ±ÅŸ, daha sonra serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 15:41