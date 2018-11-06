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FotoÄŸraf: Pixabay
GÃ¶ÄŸsÃ¼ne kÄ±zgÄ±n demir saplanan iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
06 KasÄ±m 2018 09:55
BartÄ±nâ€™da demir-Ã§elik fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§i gÃ¶ÄŸsÃ¼ne saplanan kÄ±zgÄ±n demir nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BartÄ±n'da özel demir-çelik fabrikasÄ±nda iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. GöÄŸsüne kÄ±zgÄ±n demir saplanan iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AlÄ±nan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasÄ±nda gece vardiyasÄ±nda çalÄ±ÅŸan, evli ve 1 çocuk babasÄ± Ramazan Yaman'Ä±n (35), göÄŸsüne kÄ±zgÄ±n demir saplandÄ±.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk müdahalesi yapÄ±lan iÅŸçi, ambulansla BartÄ±n Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yaman, buradaki tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 10:01
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