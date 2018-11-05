Pasaportlara UzunkÃ¶prÃ¼ diye MeriÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n gÃ¶rseli konulmuÅŸ

Yeni pasaportlarÄ±n ilk sayfasÄ±nda tarihi UzunkÃ¶prÃ¼ TaÅŸ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yerine kent merkezindeki MeriÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n fotoÄŸrafÄ± konuldu.

Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel Müdürü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yeni pasaportlarÄ±n ilk sayfasÄ±nda Uzunköprü Edirne yazÄ±sÄ±yla tarihi köprünün fotoÄŸrafÄ± konuldu. Ancak kÄ±sa bir süre önce Avrupa PostalarÄ±'nca 'AltÄ±n Pul' ödülüne layÄ±k görülen TaÅŸ Köprü yerine Edirne'de kent merkezini KaraaÄŸaç Mahallesi'ne baÄŸlayan tarihi Meriç Köprü'sünün fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Enis Ä°ÅŸbilen, yeni pasaportlarda yer alan köprünün Uzunköprü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün konulmasÄ±nÄ±n büyük bir hata olduÄŸunu söyledi. Ä°ÅŸbilen, tarihi köprü UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Geçici Listesi'nde olduÄŸunu belirterek, "Yeni pasaportlarÄ±n ilk sayfasÄ±na Uzunköprü Edirne yazÄ±sÄ± konularak bir köprü resmi konmuÅŸ ancak bu köprü Uzunköprü tarihi köprüsü deÄŸil Edirne merkezindeki Meriç Köprüsü. Büyük bir hata yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Uzunköprü artÄ±k çok bilinen bir köprü. KÄ±sa bir süre önce de altÄ±n pul ödülü kazandÄ±. Biz bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Belediye olarak resmi yazÄ± ile de Uzunköprü'nün doÄŸru fotoÄŸrafÄ±nÄ±n pasaportlarda yer almasÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

UZUNKÖPRÜ'NÜN SEYÄ°R TERASI BULUNMUYOR

Edirne'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen, 1306 metre uzunluÄŸundaki tarihi TaÅŸ Köprü ile Edirne kent merkezinde 1842'de Abdülmecit zamanÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan ve 1847'de bitirilen köprünün en büyük farkÄ± ise Meriç Köprüsü üzerindeki seyir terasÄ±. Köprünün ortasÄ±nda bulunan kule ÅŸeklinde seyir terasÄ± pasaportlarÄ±n ilk sayfasÄ±nda fotoÄŸrafta en sonda yer alÄ±rken, Uzunköprü de ise seyir terasÄ± bulunmuyor. (Edirne/DHA)

Tarihi Uzunköprü TaÅŸ Köprüsü | FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 18:06

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