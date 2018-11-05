UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, adil kullanÄ±m kotasÄ±nÄ±n 2019'da kalkacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Ä°nternet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n adil kullanÄ±m kotasÄ±nÄ±n 2019'da kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi, net tarih vermedi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçesine iliÅŸkinsunum yaptÄ±. Bakan Turhan, sunumunun ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Turhan, "Adil kullanÄ±m kotasÄ±nÄ±n 2019'da kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±" yönündeki soru üzerine, "Elektronik haberleÅŸmede, Ä°nternette, iletiÅŸimde her gün büyük bir geliÅŸme var. Bunlara hizmet vermek için altyapÄ±mÄ±zÄ± iyileÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Mevzuatta da haksÄ±z olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz konulara iliÅŸkin kapÄ±larÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸin özü bu. BunlarÄ± belirli bir süre içerisinde, mevzuatÄ±nÄ± da oluÅŸturarak uygulamaya koyacaÄŸÄ±z. 2019, 2019'un deÄŸiÅŸik dönemlerinde uygulamaya koyacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

ADÄ°L KULLANIM KOTASI NEDÄ°R?

Adil kullanÄ±m kotasÄ±, "Ä°nternet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Ä°nternet kullanÄ±mÄ± esnasÄ±nda yoÄŸun veri trafiÄŸinden etkilenmemesi için planlanmÄ±ÅŸ uygulamalar bütünü" ÅŸeklinde açÄ±klanÄ±r. Adil kullanÄ±m kotasÄ± uygulamasÄ±nda kullanÄ±cÄ±lar belirli bir limite kadar indirme iÅŸlemi uygulayabilir. Ä°zin verilen limitleri dolduÄŸunda ise Ä°nternet hÄ±zÄ±nda düÅŸüÅŸ yaÅŸanÄ±r. ÖrneÄŸin standart olarak 20 mbps hÄ±z ile Ä°nternet kullanan bir kullanÄ±cÄ±, kendi hizmetinde izin verilen 30 GB'lÄ±k veri indirme limitini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nternet hÄ±zÄ± 5 mbps'a düÅŸürülür ve bir sonraki sÄ±fÄ±rlanma süresine kadar 5 mbps hÄ±z kullanÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

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