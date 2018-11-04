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FotoÄŸraf Ayhan Bolat'Ä±n facebook hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Tokat'ta Ã¼zerine mermer bloÄŸu dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
04 KasÄ±m 2018 23:05
Tokat Kervansaray KÃ¶yÃ¼'nde Ayhan Bolat isimli mermer iÅŸÃ§isi, Ã¼zerine blok mermer dÃ¼ÅŸmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Tokat merkeze baÄŸlÄ± Kervansaray Köyü'ndeki mermer ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan 35 yaÅŸÄ±ndaki Ayhan Bolat isimli iÅŸçi, üzerine blok mermer düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 23:11
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