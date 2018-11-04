Albayrakâ€™Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ± TÃ¼rk Telekomâ€™a atandÄ±

HazineÂ ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ± BÃ¼lent Aksu ve Nureddin Nebati TÃ¼rk Telekom YÃ¶netim Kuruluna atandÄ±.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n iki yardÄ±mcÄ±sÄ±, Türk Telekom Yönetim Kuruluna atandÄ±.

Türk Telekom’dan KAP’a yapÄ±lan bildirime göre ÅŸirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Rami Aslan, M. Abou Chakra ve N. Sulaiman A Al Nasser tüm görevlerinden istifa etti.

Bu kapsamda Aslan’Ä±n yerine Albayrak’Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Aksu, Chakra’nÄ±n yerine yine Albayrak’Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Nureddin Nebati ve Nasser’in yerine STC Gulf Investment Holding 3 SPC Yönetim Kurulu Üyesi Faisal Mohammed Aldughaither atandÄ±.

Ojer Telekom’un (OTAÅž) Türk Telekom’daki yüzde 55’lik hissesinin, kredilerin ödenmemesi nedeniyle OTAÅž’a kredi veren bankalarÄ±n paydaÅŸ olacaÄŸÄ± ortak giriÅŸim ÅŸirketi (SPV) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devralÄ±nmasÄ±na geçen aÄŸustosta Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan onay çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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