Gediz Nehri'nde toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinden geÃ§en Gediz Nehri'nde kirlilikten kaynaklanan toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri endiÅŸe yarattÄ±.

Kütahya'nÄ±n Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Åžaphane daÄŸlarÄ±ndan doÄŸarak Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasÄ±nda Ä°zmir'in Foça ilçesiyle ÇamaltÄ± TuzlasÄ± arasÄ±nda bulunan bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluÄŸundaki Gediz Nehri'nin bazÄ± bölümlerinde kirlilik tedirgin etti.

Nehrin, Turgutlu'dan geçen bölümünde, boylarÄ± 10 ila 50 santim, aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± 200 gramla 15 kilo arasÄ±nda deÄŸiÅŸen yayÄ±n, aynalÄ± sazan ve kefal türü balÄ±klar toplu halde telef oldu. ÅžiÅŸmiÅŸ ve kÄ±yÄ±ya vurmuÅŸ balÄ±klarÄ± bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Turgutlu KaymakamÄ± UÄŸur Turan, gerekli incelemelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, sorunun kirlilikten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sorumlularÄ±n belirlenmesi halinde gereken cezalarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Gediz Nehri'nde balÄ±k tuttuÄŸu görülen 45 yaÅŸÄ±ndaki Atilla YoldaÅŸ, "DSÄ° Turgutlu Ä°ÅŸletmesinden emekli oldum. Salihli'deki bazÄ± fabrikalarÄ±n atÄ±k sularÄ±ndan dolayÄ±, Gediz kirleniyor. BalÄ±klarÄ±n hali böyle. Durum vahim. Telef olanlar hariç çok sayÄ±da can çekiÅŸen balÄ±k vardÄ±. Yetkililerin acilen çözüm bulmasÄ±nÄ± istiyoruz. BalÄ±k ölümlerine normal kirlilikten ziyade, sudaki aÄŸÄ±r kimyasal maddeler neden oluyor" dedi. (Manisa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 12:03

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