Ampute Futbol Milli TakÄ±mÄ± finale yÃ¼kseldi

WAFF 2018 Ampute Futbol DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda Meksika'yÄ± 4-0 yenen TÃ¼rkiye Ampute Milli TakÄ±mÄ±, finale yÃ¼kseldi.

Türkiye Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya KupasÄ±'nda ÅŸampiyonluk yolunda çok önemli bir adÄ±m daha attÄ±.

Ev sahibi Meksika'yÄ± 4-0 yenen milliler adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

Turnuvaya Avrupa Åžampiyonu unvanÄ± ile gelen milliler, F Grubu’nda oynadÄ±ÄŸÄ± 3 karÅŸÄ±laÅŸmadan da galibiyetle ayrÄ±larak grubunu namaÄŸlup lider olarak tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci turda Ä°rlanda milli takÄ±mÄ±nÄ± geçen milliler, çeyrek finalde ise son Dünya Åžampiyonu Rusya’yÄ± 5-1 yenmiÅŸti.

22 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dünya KupasÄ±’nda finale yükselen Türkiye’nin rakibi Angola oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 08:11

www.evrensel.net