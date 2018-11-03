'Tatil cenneti' Taylandâ€™da Ã§ocuklarÄ±n cinsel sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼

Taylandâ€™da â€˜turizmâ€™ adÄ± altÄ±nda Ã¼lkeye gelenlerin Ã§ocuklara dÃ¶nÃ¼k cinsel istismarÄ± raporlara yansÄ±dÄ±.

‘Turizm cenneti’ olarak adlandÄ±rÄ±lan Tayland’da ‘turizm’ adÄ± altÄ±nda ülkeye gelenlerin çocuklara dönük istismarÄ± raporlara yansÄ±dÄ±.

‘Schyst Resande’ (Dürüst Seyahat) adlÄ± oluÅŸumun yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± rapor, Ä°sveçli erkeklerin turizm cenneti olarak adlandÄ±rÄ±lan Tayland’da küçük yaÅŸtaki kÄ±z ve erkek çocuklarÄ±nÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± istismar ettiÄŸini gösterdi.

Ä°sveç, 1999 yÄ±lÄ±nda para ve maddi çÄ±kar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiyi yasaklayan dünyanÄ±n ilk ülkesi oldu. Yasaya aykÄ±rÄ± davrananlar para ve hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±yor. YasanÄ±n yürürlüÄŸe girmesinden sonra Ä°sveç’teki fuhuÅŸ vakalarÄ±nda belirgin bir düÅŸüÅŸ görülürken, fuhuÅŸ yapmak amacÄ±yla Ä°sveç dÄ±ÅŸÄ±na giden erkeklerin sayÄ±larÄ± arttÄ±.

Ä°sveç ve BatÄ±lÄ± ülkelerden erkeklerin Tayland gibi ülkelerde tatillerini geçirmelerini tercih etmelerinin ülkede yaygÄ±n olan fuhuÅŸ sektörüyle iliÅŸkisi olduÄŸu pek çok kez medyanÄ±n gündemine gelmiÅŸti.

ARAÅžTIRMA GÖREVÄ° GAZETECÄ° JOAKÄ°M MEDÄ°N’E VERÄ°LDÄ°

Çocuk VakfÄ±, Union SendikasÄ± ve Ä°sveç Kiliseleri’nin aralarÄ±nda bulunduÄŸu sivil toplum örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu ‘Schyst Resanda’ adlÄ± örgütlenme, Tayland’a tatillerini geçirmek için giden Ä°sveçli erkeklerin oradaki yaÅŸamlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± için gazeteci Joakim Medin’i görevlendirdi.

Medin, Kobani saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda kenti en son terk eden ve IÅžÄ°D’Ä±n yenilgisinden sonra kente ilk gelen gazeteci.

KENDÄ°NÄ° ÖÄžRENCÄ° OLARAK TANITTI, KONUÅžMALARI GÄ°ZLÄ° MÄ°KROFONLA KAYDETTÄ°

Tayland’da kendisini seks satÄ±n almak için gelen bir öÄŸrenci olarak tanÄ±tan Medin, Ä°sveçli erkek turistlerle yakÄ±n iliÅŸki kurdu ve konuÅŸmalarÄ±nÄ± gizli mikrofon kullanarak kaydetti.

‘Welcome to Sin City” baÅŸlÄ±klÄ± raporda Tayland’da fuhuÅŸ sektöründe çalÄ±ÅŸanlarÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸunun küçük yaÅŸtaki kÄ±z çocuklarÄ± ve genç kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu, yüzde 10’unun da küçük erkek çocuklarÄ±, genç erkekler ve trans bireyler olduklarÄ± belirtiliyor.

250 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° FUHUÅžLA GEÇÄ°MÄ°NÄ° SAÄžLIYOR

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in uyuÅŸturucu ve suçlulukla mücadele bürosunun verilerine göre Tayland’da yaklaÅŸÄ±k 250 bin kiÅŸi fuhuÅŸ yaparak geçimini saÄŸlÄ±yor. Medin, 1 ay Tayland’da kaldÄ±ÄŸÄ± süre içinde Ä°sveç’in her tarafÄ±ndan aralarÄ±nda yoksul ve zenginlerin bulunduÄŸu 30-70 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda seks satÄ±n almak isteyen Ä°sveçlilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

ÇoÄŸunun Ä±rkçÄ± düÅŸünceleri savunmalarÄ±na karÅŸÄ±n yakÄ±nlÄ±k kurmak amacÄ±yla Tayland’a gelmelerindeki çeliÅŸkiye dikkat çeken Medin, “ÇoÄŸunlukla yalnÄ±z ve dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ erkekler yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n biçimlerini arÄ±yor” diyor.

ERKEKLER, YOKSUL OLDUKLARI Ä°ÇÄ°N ÇOCUK VE GENÇ KADINLARIN FUHUÅž YAPTIKLARINI BÄ°LÄ°YOR

Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye giren Ä°sveçlilerin fuhuÅŸ yapan kÄ±z ve genç kadÄ±nlarÄ±n Kuzey Tayland’dan geldiklerini ve ailelerini geçindirmek için fabrikalarda çalÄ±ÅŸan genç kadÄ±nlarÄ±n çok az kazandÄ±klarÄ± için fuhuÅŸa yöneldiklerini bildiklerini söylüyor.

Ä°sveçli erkekler, bunu bilmelerine raÄŸmen seks satÄ±n almalarÄ±nÄ± TaylandlÄ±larÄ±n kültüründe fuhuÅŸun kötü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerini yerel kültüre adapte ettikleri gibi gerekçeler öne sürerek haklÄ± göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

BazÄ± erkekler de, kadÄ±nlarÄ±n hizmet etmelerinden, kendilerine su vermelerinden, yemek servisi yapmalarÄ±ndan memnunluk duyduklarÄ±nÄ± söylüyor. Mats adÄ±ndaki 47 yaÅŸÄ±ndaki bir Ä°sveçli, “Kim kendisine bir kral gibi davranÄ±lmasÄ±nÄ± istemez” diyor.

KADINLARA Ä°YÄ°LÄ°K ETTÄ°KLERÄ°NÄ° ÖNE SÜREREK FUHUÅžU SAVUNUYORLAR

Bir kÄ±sÄ±m Ä°sveçli de, seks satÄ±n alarak kadÄ±nlara iyilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geçimlerine katkÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± savunuyor. Bir diÄŸer Ä°sveçli ise, arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸurken para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye girmeyi iki kilo domuz eti satÄ±n almaya benzetiyor.

Medin, Tayland’a gidip para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye giren erkeklerin çoÄŸunun BatÄ±lÄ±lar olduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±yor. “Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye girenlerin çoÄŸu Çin veya Japon. Bir kÄ±smÄ± da OrtadoÄŸu üklerinden geliyor” diyor.

Tayland’da fuhuÅŸun yasak olmasÄ±na raÄŸmen oldukça yaygÄ±n olmasÄ±nÄ± pek çok kiÅŸinin fuhuÅŸtan para kazanmasÄ±na baÄŸlÄ±yor. Kulüp, restorant, otel, taksi ve turizm sektörünün fuhuÅŸtan pay aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polis ve memurlarÄ±n da rüÅŸvet alarak fuhuÅŸu görmeden geldiklerini söylüyor.

TÜRKÄ°YE’DEN GELEN ÇOK SAYIDA TÜRK VAR

Türkiye ve Kürdistan’dan Tayland’a gelenler olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusunu yönelttiÄŸimiz Medin, Türkiye’den gelen çok sayÄ±da kiÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek yanÄ±t verdi.

Pattaya’da fuhuÅŸun en yoÄŸun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde 6 veya 7 adet Türkler tarafÄ±ndan açÄ±lan ve iÅŸletilen kebapçÄ± ve dondurmacÄ± olduÄŸunu söyledi.

Ä°sveç’te yasalara saygÄ±lÄ± görülen Ä°sveçli erkeklerin Tayland’da OrtaçaÄŸ’dan kalma düÅŸünce ve iliÅŸkileri savunduklarÄ±nÄ± söyleyen Medin, “BunlarÄ±n orada nasÄ±l farklÄ± kiÅŸiliÄŸe büründüÄŸünü görmek üzüntü verici” dedi.

Ä°SVEÇ, YURT DIÅžINDA FUHUÅžUN KRÄ°MÄ°NALÄ°ZE EDÄ°LMESÄ° TARTIÅžILIYOR

1999 yÄ±lÄ±nda Ä°sveç’in para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiyi yasaklanmasÄ±ndan sonra fuhuÅŸ amacÄ±yla Tayland vb. ülkelere giden erkeklerin sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸtan sonra kadÄ±n ve çocuk örgütleri, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸen bu tür iliÅŸkilerin kriminalize edilmesini istemiÅŸti.

Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi ve Çevre Partisi YeÅŸiller’den oluÅŸan Koalisyon Hükümeti, 2015 yÄ±lÄ±nda bu amaçla bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlayarak sivil toplum örgütleri ve kurumlarÄ±n görüÅŸüne sundu.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlenen suçlarÄ±n belirlenmesinde güçlükler olduÄŸunu belirterek tasarÄ±ya karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Muhalefette bulunan Muhafazakar Parti, Liberal Parti, Merkez Partisi, HÄ±ristiyan Demokratlar ile yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ± da, aleyhte görüÅŸ bildirince tasarÄ± parlamentoya gönderilmedi. (DIÅž HABERLER)

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