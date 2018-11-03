ErdoÄŸanâ€™dan Ã¶ÄŸrencilere: Burs deÄŸil kredi al; bedavacÄ±lÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸma

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye GenÃ§lik Zirvesi etkinliÄŸinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi (YTÜ) DavutpaÅŸa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nda öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

“Biz gençlerin hayal dünyasÄ±nÄ± yasaklarla çevrelemeyi deÄŸil alabildiÄŸine geniÅŸletmeyi hedefliyoruz. Hepimizin ortak sorumluluÄŸu, gençlerimizin terör, ÅŸiddet, uyuÅŸturucu ve nihilizm bataklÄ±ÄŸÄ±na düÅŸmeyecekleri bir zemini hazÄ±rlamaktÄ±r. Bir daha hiç kimsenin, siyasi hÄ±rslarÄ± uÄŸruna bu ülkenin gençlerini kardeÅŸ kavgasÄ±na sürüklemesine fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz.

Dar gelirli ailelere mensup öÄŸrencilerimizin en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sorunu, harçlardÄ±. Bu meselenin marjinal örgütler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçtik. Gençlerimizde ÅŸöyle bir anlayÄ±ÅŸ var. Ä°lla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladÄ±m, kredi aldÄ±ÄŸÄ±n zaman faizsiz iÅŸ bulmadan da deÄŸil. Ä°ÅŸ bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacÄ±lÄ±ÄŸa da alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor. Bu milletin gençlerine bu yakÄ±ÅŸÄ±r.

ÖÄžRENCÄ° ANDI

DanÄ±ÅŸtay kararÄ± sonrasÄ±nda ÅŸahit olduÄŸumuz manzaralar, bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha da arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim andÄ±mÄ±z Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zla beraber yolumuza devam ediyoruz. Ä°yi niyet eseri olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±m bu kararÄ± kimi çevreler baskÄ±cÄ± antidemokratik ideolojilerine yakÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ä±ÅŸÄ±k gibi algÄ±ladÄ±.

Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, aynÄ± zihniyet, koca koca kadÄ±nlar yarÄ±m yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip milletin karÅŸÄ±sÄ±nda kendilerini rezil kepaze ettiler. Hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoÄŸunun siyasetin deÄŸil psikiyatrinin konusu olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

Bu CHP zihniyeti bunlarÄ± yapmadÄ± mÄ±? Sadece ÅŸu Fatih Suriçi'nde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahÄ±r haline getirmiÅŸlerdir.

Her ÅŸeyi istismar ederler ama tarihlerinde Ä°stanbul HavalimanÄ±, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 13:07

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