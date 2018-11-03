â€˜Anne Frankâ€™Ä±n HatÄ±ra Defteriâ€™ ve â€˜DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mâ€™ turneye Ã§Ä±kÄ±yor

Altkat Sanat Tiyatrosu bu ay â€˜Anne Frankâ€™Ä±n HatÄ±ra Defteriâ€™ ve â€˜DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mâ€™ ile turneye Ã§Ä±kacak.

Altkat Sanat Tiyatrosu geçtiÄŸimiz ay prömiyerini gerçekleÅŸtirdiÄŸi ‘Anne Frank’Ä±n HatÄ±ra Defteri’ ve iki sezondur devam eden Franz Kafka’nÄ±n ‘DönüÅŸüm’ eserinin uyarlamasÄ±nÄ± kasÄ±m ayÄ±nda da sahnelemeye devam edecek. Ä°ki oyun Ankara, Ä°zmir, EskiÅŸehir, Adana, Hatay turneleriyle izleyicinin beÄŸenisine sunulacak.

ANNE FRANK

Anne Frank, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n ortasÄ±nda, bir çatÄ± katÄ±nda sessizce yaÅŸanmak zorunda kalÄ±nan 2 yÄ±llÄ±k bir hayatÄ±n hikayesi. Bu 2 yÄ±lda tüm savaÅŸÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±, insanda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri bir anÄ± defterine yazdÄ±klarÄ±yla aktarÄ±yor. Müge Saut’un uyarladÄ±ÄŸÄ± ve yönettiÄŸi oyunda Anne Frank çocuk ruhuyla kulaÄŸÄ±mÄ±za barÄ±ÅŸÄ± fÄ±sÄ±ldamaya devam ediyor. Oyunda Nevzat Süs, Aydan Cömert, Mustafa Dincir, Aybike Turan, Selver ÇavuÅŸ, Özlet Ezgi Çelebi, Beyza Candemir ve Müge Saut rol alÄ±yor.

Anne Frank’Ä±n HatÄ±ra Defteri oyunu 6 KasÄ±m’da Ä°stanbul Altkat Sanat, 7 KasÄ±m’da EskiÅŸehir Zübeyde HanÄ±m Kültür Merkezi, 8 KasÄ±m’da Ankara CerModern,14 KasÄ±m’da Ä°stanbul Altkat Sanat, 17 KasÄ±m’da Ä°zmir NâzÄ±m Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi, 23 ve 27 KasÄ±m’da Ä°stanbul Altkat Sanat’ta sahnelenecek.

DÖNÜÅžÜM

Kafka’nÄ±n 1915’te yayÄ±mlanan ‘DönüÅŸüm’ adlÄ± öyküsü de 2 sezondur Altkat Sanat yorumuyla sahneleniyor. Altkat Sanat uyarladÄ±ÄŸÄ± Müge Saut’un yönettiÄŸi oyun hayatÄ±n gerçeÄŸi ile yüzleÅŸmemizi yeniden hatÄ±rlatÄ±rken içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumu, ahlakÄ±mÄ±zÄ±, davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, gerçeklerin yönünün derinine inmemizi saÄŸlÄ±yor. Oyunda Nevzat Süs, Aydan Cömert, Mehmet Selin SaÄŸdÄ±ç, Selver ÇavuÅŸ, Sena Yapar ve Müge Saut rol alÄ±yor.

DönüÅŸüm oyunu 3 KasÄ±m’da Ä°zmir NâzÄ±m Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi, 11, 20, 25 KasÄ±m’da Ä°stanbul Altkat Sanat, 30 KasÄ±m Adana YaÅŸar Kemal Kültür Merkezi ve 1 AralÄ±k’ta Antakya Meclis Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluÅŸacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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