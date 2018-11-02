SinpaÅŸ AltÄ±n Oran'Ä±n imar planÄ± iptal edildi

Ankara'da Ä°mrahor Vadisi yamaÃ§larÄ±na yapÄ±lan GÃ¼neypark'Ä±n imar planÄ± iptal edildi. Mimarlar: KararÄ± yerine getirmeyenler kentin nefesini kesiyor

Ankara 5. Ä°dare Mahkemesi, Ä°mrahor Vadisi yamaçlarÄ±na yapÄ±lan ve SinpaÅŸ AltÄ±n Oran olarak da bilinen Güneypark’ta nazÄ±m imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi ve uygulama imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini iptal etti.

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi’nin açtÄ±ÄŸÄ± dava sonucunda imar planÄ±nÄ±n iptal edilmesinin gerekçesinde, imar planÄ± deÄŸiÅŸikliklerinde ÅŸehircilik ilke ve esaslarÄ±na, planlama tekniklerine, kamu yararÄ±na dolayÄ±sÄ±yla hukuka uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CANDAN: KARARI YERÄ°NE GETÄ°RMEYENLER KENTÄ°N NEFESÄ°NÄ° KESÄ°YOR

KararÄ± deÄŸerlendiren Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube Tezcan KarakuÅŸ Candan “Bu kararlar kamu yararÄ± mücadelesinde önemli kazanÄ±mlardÄ±r. Ancak hukuk devletinin yara aldÄ±ÄŸÄ± ve hukuksuzluÄŸun kol gezdiÄŸi bir sistemde, yöneticiler yargÄ± kararlarÄ±nÄ± yerine getirmeyerek Ä°mrahor Vadisinin katledilmesine, kentin nefesinin kesilmesine neden olmuÅŸlardÄ±r. YargÄ± kararlarÄ± mücadelemizin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi olarak, Ankara’nÄ±n deÄŸerlerinin korunmasÄ±na ve potansiyelinin açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±larak yaÅŸanabilir bir baÅŸkent olmasÄ±na yönelik mücadelemiz devam edecek"dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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