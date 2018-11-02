Besteci YÄ±lmaz TatlÄ±ses hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°brahim TatlÄ±ses'e soyadÄ±nÄ± veren, aynÄ± zamanda Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ã–lsÃ¼n, HatÄ±ran Yeter ÅŸarkÄ±larÄ±n bestecisi olan YÄ±lmaz TatlÄ±ses yaÅŸamÄ±nÄ±

Çok sayÄ±da ünlü ÅŸarkÄ±nÄ±n bestecisi, müzisyen YÄ±lmaz TatlÄ±ses yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AynÄ± zamanda Ä°brahim TatlÄ±ses’e soyadÄ±nÄ± veren YÄ±lmaz TatlÄ±ses’in ölüm haberini, ses sanatçÄ±sÄ± ve yazar Onur Akay duyurdu.

Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, AÄŸla Gözlerim, HatÄ±ran Yeter gibi bir döneme damga vurmuÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±n söz yazarÄ± ve bestecisi olan ses sanatçÄ±sÄ± YÄ±lmaz TatlÄ±ses’in vefat ettiÄŸi öÄŸrenildi. TatlÄ±ses’le ilgili bir yazÄ± kaleme alan Akay, “Ä°brahim TatlÄ±ses’e soyadÄ±nÄ± veren ünlü ÅŸarkÄ±larÄ±n söz yazarÄ± ve bestecisi YÄ±lmaz TatlÄ±ses’i kaybettik. Nuri Sesigüzel’den Ä°brahim TatlÄ±ses’e, Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a ve Zeki Müren’e kadar çok sayÄ±da ünlü isim tarafÄ±ndan ÅŸarkÄ±larÄ± okunan ses sanatçÄ±sÄ±, söz yazarÄ± ve besteci YÄ±lmaz TatlÄ±ses, Ekim ayÄ±nda AyvalÄ±k Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 73 yaÅŸÄ±ndaki deÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z, KOAH hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸ ve akciÄŸerleri iflas etmiÅŸti.” ifadelerini kullandÄ±.

YILMAZ TATLISES KÄ°MDÄ°R?

Zeki Müren, Gönül Akkor, Adnan Åženses, Müslüm Gürses, Seyfettin Sucu gibi sanatçÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸarkÄ±larÄ± okunan YÄ±lmaz TatlÄ±ses’in, Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, AÄŸla Gözlerim, HatÄ±ran Yeter gibi bir döneme damga vurmuÅŸ ÅŸarkÄ±larda söz yazarÄ± veya besteci olarak imzasÄ± yer alÄ±yor. TatlÄ±ses’in, geçtiÄŸimiz aylarda ‘HatÄ±ran Yeter’ isimli bestesine ‘Zakkum’ tarafÄ±ndan klip çekilmiÅŸ ve 40 milyonun üzerinde izlenmiÅŸti. 2016 yÄ±lÄ±nda ise YÄ±lmaz TatlÄ±ses’in ‘Bu Åžehrin Geceleri’ isimli bestesine, Serkan Kaya tarafÄ±ndan klip çekilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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