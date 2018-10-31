GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sunucu Murat BaÅŸoÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Sunucu Murat BaÅŸoÄŸlu eski eÅŸini Ã¶lÃ¼mle tehdit ettiÄŸi ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±nÄ± da darbettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sunucu Murat BaÅŸoÄŸlu eski eÅŸi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiÄŸi ve eski eÅŸinin yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±nÄ± darbettiÄŸi iddiasÄ±yla MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸoÄŸlu, jandarma karakolundaki iÅŸlemleri sonrasÄ± sevk edildiÄŸi adliyede, tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bodrum'da Sadiye Hande Bermek ile iddiaya göre boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Murat BaÅŸoÄŸlu (50) arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. ÇÄ±kan tartÄ±ÅŸmada Bermek'in yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸÄ± Emre Sönmez (47) ile Murat BaÅŸoÄŸlu arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Sönmez ve BaÅŸoÄŸlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alÄ±p taburcu oldu. Olaydan sonra BaÅŸoÄŸlu, jandarma tarafÄ±ndan Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiÄŸi, ayrÄ±ca Emre Sönmez'i ise darbettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸoÄŸlu, jandarma karakolundaki iÅŸlemleri sonrasÄ± sevk edildiÄŸi adliyede, tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GEÇEN YIL BOÅžANDILAR

Sunucu Murat BaÅŸoÄŸlu ile eÅŸi Hande Bermek BaÅŸoÄŸlu, geçen yÄ±l eylül ayÄ±nda KuÅŸadasÄ± Adliyesi'nde, mal paylaÅŸÄ±m protokolü imzalayÄ±p, anlaÅŸmalÄ± olarak tek celsede boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Murat BaÅŸoÄŸlu ve yeÄŸeni Burcu BaÅŸoÄŸlu KabadayÄ± hakkÄ±nda 'hayasÄ±zca davranÄ±ÅŸta bulunmak' suçlamasÄ±yla 6 aydan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davada her iki sanÄ±k için de geçen mart ayÄ±nda beraat kararÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 14:51

www.evrensel.net