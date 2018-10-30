Ahmet Kaya ÅŸarkÄ±larÄ±yla tiyatro: Hep sonradan

Bir sÃ¼rgÃ¼n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n, mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunu â€˜Hep Sonradanâ€™ sahneye Ã§Ä±kÄ±yor.Â

Ahmet Kaya'nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ± tiyatro sahnesine çÄ±kÄ±yor. Bir sürgün öyküsünün, müzik eÅŸliÄŸinde anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunu “Hep Sonradan”Ä±n provalarÄ±na, Kaya'nÄ±n doÄŸum günü olan 28 Ekim’de baÅŸlandÄ±.

Funda Alp, Didem Kaplan ve Cüneyt Yalaz’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± oyunun süpervizörlüÄŸünü yönetmen ve senarist Onur Ünlü yapÄ±yor. Cüneyt Yalaz, Ä°pek Erdem, Ahmet Melih YÄ±lmaz, Saim GüveloÄŸlu, Ferya Soysal ve Banu AçÄ±kdeniz’in rol alacaÄŸÄ± “Hep Sonradan” ocak ayÄ±nda Uniq Hall’de prömiyer yapacak.

Sahnede Ahmet Kaya’nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± KardeÅŸ Türküler yorumlayacak.

“Hep Sonradan” ekibinin tarifiyle “bir sürgünün, unutmanÄ±n, unutmak zorunda kalmanÄ±n hikâyesi” bu... Oyun “UnutmanÄ±n tersi nedir? HatÄ±rlamak mÄ±? Ya hiç unutmamak? Mümkün müdür?” diye soruyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Ahmet Kaya 61 yaÅŸÄ±nda

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