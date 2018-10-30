Gazeteci Kadri Kaya, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

KHK ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±â€™nÄ±n kurucularÄ±ndan Kadri Kaya, kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±’nÄ±n (DÄ°HA) kurucularÄ±ndan olan ve ajans kapatÄ±lana kadar DiyarbakÄ±r TemsilciliÄŸi görevine devam eden Kadri Kaya, tedavi gördüÄŸü Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bir yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gören Kaya’nÄ±n cenazesi bugün DiyarbakÄ±r’a getirilecek.

'ÖZGÜR BASININ MAMOSTESÄ°'

Gazetecilikte uzun yÄ±llar verdiÄŸi emekten ve çabadan dolayÄ± "mamoste" (üstat, hoca) olarak anÄ±lan Kaya, 13 yÄ±l DÄ°HA’da daha önce de yÄ±llarca Özgür Gündem gazetesinde çalÄ±ÅŸtÄ±.

'ONUN ÖÄžRENCÄ°SÄ° OLMAK, ÇOCUKLARA ANLATILACAK EN GÜZEL ANIDIR'

Kadri Kaya’nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ± ve öÄŸrencileri attÄ±klarÄ± mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Kaya’nin en yakÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ndan gazeteci Hüseyin Aykol, duygularÄ±nÄ± ÅŸöyle ifade etti: “Kadri Kaya Hoca'nÄ±n 'öÄŸrencisi' olmak, insanÄ±n çocuklarÄ±na ve hatta torunlarÄ±na anlatacaÄŸÄ± en güzel, en onurlu anÄ±sÄ±dÄ±r...”

‘GERÇEK BÄ°R ÖÄžRETÄ°CÄ°’

Uzun yÄ±llar gazetecilik yapan HDP Van Milletvekili Tayip Temel de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

“Gerçek bir öÄŸretici... YaÅŸamÄ±yla bir mamoste... Senin adÄ±nÄ± ve emeÄŸini her birimiz senden sonrakilere mutlaka anlatacaÄŸÄ±z...”

Gazeteci Sedat YÄ±lmaz da üzüntüsünü “Gelen gitti o kaldÄ±, her gidiÅŸe inat direndi. Her döneme her türlü baskÄ±ya inat direndi. AÅŸkla, tutkuyla, sevgiyle, inatla direndi. AdÄ±nÄ± direnen adam olarak bÄ±raktÄ± gitti. Güle güle mamoste Kadri!..” sözleriyle anlattÄ±.

Bir diÄŸer öÄŸrencisi gazeteci Ferhat Çelik de “Mamostemiz, hepimizin üzerinde emeÄŸi olan hocamÄ±z, bu diyardan göç etmiÅŸ. En küçük bir vidaya bile deÄŸer veren, israfÄ± ihanet sayan yoldaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. Mücadeleyi yüreÄŸinin derinliklerinde hisseden koca bir insandÄ±" ifadelerini kullandÄ± (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 00:09

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