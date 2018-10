Gazeteci Kadri Kaya, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın kurucularından Kadri Kaya, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) kurucularından olan ve ajans kapatılana kadar Diyarbakır Temsilciliği görevine devam eden Kadri Kaya, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir yıldır kanser tedavisi gören Kaya’nın cenazesi bugün Diyarbakır’a getirilecek.

'ÖZGÜR BASININ MAMOSTESİ'

Gazetecilikte uzun yıllar verdiği emekten ve çabadan dolayı "mamoste" (üstat, hoca) olarak anılan Kaya, 13 yıl DİHA’da daha önce de yıllarca Özgür Gündem gazetesinde çalıştı.

'ONUN ÖĞRENCİSİ OLMAK, ÇOCUKLARA ANLATILACAK EN GÜZEL ANIDIR'

Kadri Kaya’nın yaşamını yitirmesinin ardından arkadaşları ve öğrencileri attıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Kaya’nin en yakın çalışma arkadaşlarından gazeteci Hüseyin Aykol, duygularını şöyle ifade etti: “Kadri Kaya Hoca'nın 'öğrencisi' olmak, insanın çocuklarına ve hatta torunlarına anlatacağı en güzel, en onurlu anısıdır...”

‘GERÇEK BİR ÖĞRETİCİ’

Uzun yıllar gazetecilik yapan HDP Van Milletvekili Tayip Temel de paylaştığı mesajda şunları dile getirdi:

“Gerçek bir öğretici... Yaşamıyla bir mamoste... Senin adını ve emeğini her birimiz senden sonrakilere mutlaka anlatacağız...”

Gazeteci Sedat Yılmaz da üzüntüsünü “Gelen gitti o kaldı, her gidişe inat direndi. Her döneme her türlü baskıya inat direndi. Aşkla, tutkuyla, sevgiyle, inatla direndi. Adını direnen adam olarak bıraktı gitti. Güle güle mamoste Kadri!..” sözleriyle anlattı.

Bir diğer öğrencisi gazeteci Ferhat Çelik de “Mamostemiz, hepimizin üzerinde emeği olan hocamız, bu diyardan göç etmiş. En küçük bir vidaya bile değer veren, israfı ihanet sayan yoldaşımızdı. Mücadeleyi yüreğinin derinliklerinde hisseden koca bir insandı" ifadelerini kullandı (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 00:09

