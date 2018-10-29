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FotoÄŸraf: Pixabay
Burkina Faso'da 50 madenci 4 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda
29 Ekim 2018 21:04
Burkina Faso'da altÄ±n madeninde gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan 50 madenciden haber alÄ±namÄ±yor.
Burkina Faso’nun doÄŸusundaki Kabonga altÄ±n madeninde göçük altÄ±nda kalan 50 madenciye hala ulaÅŸÄ±lamadÄ±.
Yerel kaynaklar, madencilerden olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± cuma gününden beri haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BazÄ± kaynaklar ise kayÄ±p sayÄ±sÄ±nÄ±n yüze ulaÅŸabileceÄŸini belirtirken, yaÄŸmur nedeniyle maden çökmelerinin artabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Kabonga altÄ±n madeninin silahlÄ± islamcÄ± gruplarÄ±n faaliyet gösterdiÄŸi alanda bulunmasÄ± nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin saÄŸlÄ±klÄ± yürütülemediÄŸi ifade ediliyor. (AA)
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