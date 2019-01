Çağ Üniversitesinde yemek fiyatlarına tepki

‘ÜNİVERSİTE DOLAR ENDEKSLİ TİCARET MERKEZİ OLMAMALI’

Çağ Üniversitesi, vakıf üniversitesi diye okuldaki kantin, kafe ve yemekhane fiyatları aldı başını gidiyor. Her ne kadar okuldaki öğrencilerin bir kısmının durumu iyi olsa da, biliyorum ki diğer bir kısım da okulda tam burslu okuyup da devletten aldığı bursla geçinmeye çalışan öğrencilerden oluşuyor. Bu bursla kıt kanaat geçinmeye çalışan bir öğrenci için hafta içi her gün 15 ila 25 lira arası yemek parası vermek devletten aldığı bursu aşıyor bile. Aynı şekilde kantinde bir tostun fiyatının 7 lira olması bence durumu iyi olan öğrencileri bile düşündürüyordur. Okulumuzun dolar endeksli bir ticaret merkezi değil de, öğrenciden yana olan, öğrencinin parasında gözü olmayan bir okul olmasını istiyorum. Bunu hem kendim için, hem okuldaki arkadaşlarım için, hem de seneye ve bir sonraki seneye okulumuza yeni gelecek olan arkadaşlar için dile getiriyorum. Umarım bir şeyler değişir.

SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ

Devlette 2.75 liraya yenilen yemeği biz vakıf okulunda en az 10 liraya yemek yiyoruz. Dışardaki 1 liralık çikolataları 2 liraya alıyoruz. Okul değil ticaret yapılıyor adeta Çağ Üniversitesi sınırları içerisinde. Sosyal medyada imza topladık. Örgütlenmeler yaptık. Ve sonunda gazeteye haber vermek istedik. Bir an önce çare bulunmasını istiyoruz.

GÜNLÜK OKUL GİDERLERİMİZ ÇOK FAZLA

Günlük okul giderimin 30 TL’ye yakın olması hem beni hem de ailemi zorluyor. Üstelik 1 evde 2 öğrenci olunca ne kadar büyük bir masrafa sebep olduğunu ay sonlarında anlayabiliyoruz. Günlük 5 TL ucuza yemek yiyebilmek bile bizim için kârdır.

ÖĞRENCİLER OKULA DAHA AZ GELEREK SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIR OLDU

Okuldaki yemek fiyatlarının bir anda bu kadar artış göstermesinden şikayetçi olup bir imza kampanyası başlattım öncelikle bu konuda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Her sene öğrenci arttıkça fiyatlar da artıyor, okulda gidebileceğimiz yer oldukça kısıtlı. Okulun konumundan dolayı onlara mecbur olduğumuzu biliyorlar fakat böyle yaparak iş gerçekten eğitime değil ticarete giriyor artık. Birlik olup bir süre okuldan alışverişimizi azaltıp protesto etsek belki fiyatlara daha çok dur diyebiliriz. Öğrenci olarak gerçekten bir de yemek masrafının olması bizi zorluyor, her öğrencinin durumu bir değil ve işler bu durumdayken öğrenciler elinden geldiğince az okula gelmeye çalışıyor. Lütfen artık sesimizi duysunlar. Şikayetlerimizin dikkate alınmasını ve gereğinin yapılmasını istiyorum.

FİYATLAR DÜŞENE KADAR SESİMİZİ ÇIKARACAĞIZ

Evet vakıf üniversitesinde okuyor olabiliriz ama devlet üniversitelerindeki fiyatlarla yemek yemek bizim de hakkımız. Özel üniversitede okuyoruz diye fazlasıyla arttırılmış ve her sene artan yemek fiyatlarını kabul edeceğimizi düşünüyor olabilirler ama biz bu durumu kabul etmeyeceğiz. Okulun konumu sebebiyle başka yemek yiyeceğimiz yer de yok, seçeneğimiz çok az. Okuldaki hemen hemen her öğrenci bu durumdan şikayetçi. Fiyatların 25 kuruş 50 kuruş azalmasını değil devlet üniversitelerindeki fiyatlara yakın olmasını istiyoruz. Fiyatlar her öğrencinin alırken zorlanmayacağı fiyata düşene kadar uğraşacağız.