30 Ekim 2018 04:58

Hasta gözünden şehir hastanesi: Reklamı yapıldığı gibi değil

Kanser olan ağabeyinin tedavisi için Adana Şehir Hastanesi’nde yaşadıklarını anlatan Emine Akalın, hastanenin reklamlardaki gibi olmadığını söyledi.

Hasta gözünden şehir hastanesi: Reklamı yapıldığı gibi değil

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Volkan PEKAL
    Fatma KOÇ
    Adana

    Kanser hastası olan ağabeyi Durmuş Ali Akalın’ın tedavisi için Adana Şehir Hastanesi’nde yaşadıklarını anlatan Emine Akalın, hastanenin reklamlardaki gibi olmadığını söyledi. Taburcu olan abisinin yoğun bakımda gösterildiğini, hastaneye ulaşımın zor olduğunu anlatan Akalın, zamlar nedeniyle artan ilaç fiyatlarını karşılamakta da zorluk çektiklerini belirtti.  

    Ağabeyinin beyninde primer tümör olduğunu öğrendikleri andan itibaren sık sık gittikleri Adana Şehir Hastanesi’nin reklamı yapılan hastane ile hiçbir ilgisi olmadığını anlatan Akalın, ameliyattan sonra enfeksiyon kapan ağabeyinin 1,5 ay hastanede kaldığını belirtti. Akalın, bu süre zarfında ağabeyinin yoğun bakımda sadece 5 gün kalmasına rağmen 1,5 ay boyunca ve gerçekte taburcu olmasına rağmen yoğun bakımda kalmış gibi gösterilerek sonradan yoğun bakımdan taburcu edildiğini söyledi. Akalın ayrıca şehir merkezine uzak olan hastaneye ulaşımın da ayrı bir dert olduğunu belirtti. 

    TABURCU OLDU, YOĞUN BAKIMDA GÖRÜNÜYOR

    Ağabeyinin geçtiğimiz yıl eylül ayında ameliyat olduğunu dile getiren Akalın,  “Hasta sağlığı değil hastanenin karı ön planda. Şehir hastaneleri çok temiz diyorlar ama enfeksiyon kapmasında da hastanenin etkisi var. Hastane temizleniyor olabilir ama en fazla ihtiyaç olan hava alacak yer yok” dedi.  Taburcu olduktan 15 gün sonra tekrar hastane aciline gittiklerinde ağabeyine müdahale edemediklerini ifade eden Akalın, “Çünkü abim hastanenin yoğun bakımında yatıyor olarak görünüyordu. Biz bunu önce anlayamadık. Evrak eksikliği mi var diye düşündük” dedi. 

    RAPOR İÇİN 6 AY SONRAYA GÜN 

    Hastaneye gidiş gelişin de ayrı bir problem olduğunu dile getiren Akalın, daha sonra Balcalı Hastanesi’nde haftada 5 gün kemoterapi ve radyoterapi başladı. Ambulans hizmeti alamadık. Ağır hastalara veriliyormuş. İki tedavi birden onu daha da ağırlaştırıyordu ama bu hizmeti almayı başaramadık” dedi. Bakım maaşı için heyet raporu gerektiğini dile getiren Akalın, bunun için de 6 ay sonraki bir tarihe randevu verildiğini belirterek randevu verilen tarihte ağabeyinin yoğun bakımda olabileceğini ifade etti.

    BEZ FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

    Ağabeyinin beyninin sol tarafının tamamen alındığını ifade eden Akalın,  “Buna rağmen ayakta gezdiği için bakım maaşı da alamadık. Hasta bezini kendi imkanlarımızla alıyorduk. Onun bir kısmını devletin karşıladığını dahi sonradan öğrendik. Rapor çıkardık. Sigorta farkını vererek almaya başladık. Bir hafta önce yeniden raporu bitti. 200 lira ödedim. Eşim bu süreçte işsiz kaldı, ben de iş arıyorum bulamıyorum. Ama bezin fiyatı iki katına çıkmış” dedi. İlaç fiyatlarının da arttığını ifade eden Akalın, “Hastanedeyken reçeteyi whatsappla eczaneye gönderiyorum. Bunlar günlerce ilaç beklememiz sonucu öğrendiğim yöntemler. Yine de ilacın depodan gelmesi için bekliyorum. Zamlardan sonra daha da zorlaştı zaten” diye konuştu. 

    GÜN BOYU HASTANEDE İŞLEMLER BİTMİYOR

    Balcalı Hastanesi’nin çok yoğun olduğunu ifade eden Akalın, hastanede sabah 8’den akşam 5’e kadar işlemlerini biteremediklerini dile getirdi. “Tuvalet problemi olan, hasta olan ve düzenli beslenmesi gereken bir hastanın saatlerce orada beklemesini düşünün” diyen Akalın, doktor sırası, kemoterapi öncesi kan verme işlemleri, ilaçların hazırlanması gibi süreçlerin hastayı yıprattığını söyledi. Evde sağlık hizmeti konusunda da hastanın yatalak olması şartının arandığını ifade eden Akalın, “Yatalak değil ama beyninin yarısı yok. Yanından ayrılsak hastanede kaybolacak” dedi.  
     

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Strazburg’da Evrensel ile dayanışma şenliği
    SONRAKİ HABER

    YDS başvuruları başladı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Manipülasyonların kuşatmasındaki Venezuela

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Dindar ve kindar nesil

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Masaldan bilime
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var
    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'yi ziyaret etti; siyaset yapmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro: Trump, öldürülmem için Kolombiya mafyasına talimat verdi
    Maduro: Trump, öldürülmem için Kolombiya mafyasına talimat verdi

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Kolombiya mafyasına suikast emri verdiğini iddia etti. Trump ise Venezuela için seyahat uyarısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi

    İngiltere parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi
    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ithal edilen hayvanlarda veba hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil

    Eğitim Sen, MEB’in özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

    SOCAR’dan tekelleşme adımı: EWE Turkey Holding'i satın aldı
    SOCAR’dan tekelleşme adımı: EWE Turkey Holding'i satın aldı

    Türkiye’de enerji yatırımları yapan SOCAR, EWE Turkey Holding'i satın alarak piyasadaki payını artırdı.

    Fox ve Halk Tv'nin ceza tarihi belli oldu
    Fox ve Halk Tv'nin ceza tarihi belli oldu

    RTÜK’ün FOX Tv ve Halk Tv’ye verdiği program durdurma cezalarının uygulanacağı tarihler belli oldu.

    Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi
    Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi

    Türkiye’de hafriyat kamyonu ve beton mikseri ile can kaybı sayısında 2017’ye göre yüzde 80 artış görüldü. 

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik satrancı bıraktı
    14. Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik satrancı bıraktı
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    Danıştay, rapora rağmen Çaldağı’da madenciliğine yeşil ışık yaktı
    Danıştay, rapora rağmen Çaldağı’da madenciliğine yeşil ışık yaktı

    Bilirkişilerin “maden yapılamaz” dediği Çaldağı'da hukuk nikel madenciliğine yeşil ışık yaktı.

    Mahkeme eski eşini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası kararı verdi
    Mahkeme eski eşini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası kararı verdi

    İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Eda Okutgen'in davası yeniden görüldü. Sanık, "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz
    Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır’ı HDP’nin kazanmaması için aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir
    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir

    Malatya’da havalimanı taşımacılığı ihale ile belediye şirketinden alınıp özel şirkete devredildi. 10 yıllık devrin karşılığı 103 günlük ciroya denk.

    Kadına şiddette skandal savunma: İstese öldürebilirdi sadece yaraladı
    Kadına şiddette skandal savunma: İstese öldürebilirdi sadece yaraladı

    İzmir'de aynı gün içerisinde kadın cinayeti, kadının yaralaması ve çocuğa cinsel istismar davası görüldü.

    İş cinayetinde ölen Suriyeli işçinin eşi: Nasıl geçineceğiz bilmiyoruz
    İş cinayetinde ölen Suriyeli işçinin eşi: Nasıl geçineceğiz bilmiyoruz

    Ankara Mobilyacılar Sitesindeki yangında ölen Suriyeli İşçi Abdullah Rahicuha'nın eşi Galiye Rahicuha, geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

    "Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor
    "Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor

    Fabrikalardan işçilerin aralarında olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyeti, Emek Partisi Gebze İlçe Örgütüne ziyaret gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15
    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15

    İZELMAN'da devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde verilen ilk zam teklifi yüzde 15 olurken sendikacılar teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
    Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

    Devlet Bahçeli: AKP’nin Meclis başkan adayını destekleyeceğiz
    Devlet Bahçeli: AKP’nin Meclis başkan adayını destekleyeceğiz

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım’ın istifa açıklamasının ardından AKP’nin TBMM Başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    PCMLV: Venezuela’da bağımsız sınıf politikası fikrini güçlendirmeliyiz
    PCMLV: Venezuela’da bağımsız sınıf politikası fikrini güçlendirmeliyiz

    Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), ABD'nin Venezuela'ya dönük darbe girişimi sonrası süreci analiz eden bir bildiri yayımladı.

    Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır
    Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır

    18 baro ortak açıklama yaparak çocuk istismarına meşruiyet kazandıracak erken yaşta evliliklere af getiren tasarıya tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi
    Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi

    AKP Tekirdağ milletvekilinin iptal edildiğini söylediği Çerkezköy termik santrali projesi için Bakanlık 'devam ediyor' dedi.

    Erdoğan'dan Fazıl Say konseri açıklaması: Linç kampanyası başlattılar
    Erdoğan'dan Fazıl Say konseri açıklaması: Linç kampanyası başlattılar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malum kesimler daha Fazıl Say'ın konser daveti şahsıma ulaştığı anda bir linç kampanyası başlattı.

    AİHM'den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı
    AİHM'den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı

    AİHM, sular altında kalan Allianoi antik kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlaline kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzocam’da anlaşma sağlandı
    İzocam’da anlaşma sağlandı

    Gebze ve Tarsus’ta işçilerin toplu sözleşme talepleri için greve çıktığı İzocam'da anlaşma sağlandı.