Hasta gözünden şehir hastanesi: Reklamı yapıldığı gibi değil

Volkan PEKAL

Fatma KOÇ

Adana

Kanser hastası olan ağabeyi Durmuş Ali Akalın’ın tedavisi için Adana Şehir Hastanesi’nde yaşadıklarını anlatan Emine Akalın, hastanenin reklamlardaki gibi olmadığını söyledi. Taburcu olan abisinin yoğun bakımda gösterildiğini, hastaneye ulaşımın zor olduğunu anlatan Akalın, zamlar nedeniyle artan ilaç fiyatlarını karşılamakta da zorluk çektiklerini belirtti.

Ağabeyinin beyninde primer tümör olduğunu öğrendikleri andan itibaren sık sık gittikleri Adana Şehir Hastanesi’nin reklamı yapılan hastane ile hiçbir ilgisi olmadığını anlatan Akalın, ameliyattan sonra enfeksiyon kapan ağabeyinin 1,5 ay hastanede kaldığını belirtti. Akalın, bu süre zarfında ağabeyinin yoğun bakımda sadece 5 gün kalmasına rağmen 1,5 ay boyunca ve gerçekte taburcu olmasına rağmen yoğun bakımda kalmış gibi gösterilerek sonradan yoğun bakımdan taburcu edildiğini söyledi. Akalın ayrıca şehir merkezine uzak olan hastaneye ulaşımın da ayrı bir dert olduğunu belirtti.

TABURCU OLDU, YOĞUN BAKIMDA GÖRÜNÜYOR

Ağabeyinin geçtiğimiz yıl eylül ayında ameliyat olduğunu dile getiren Akalın, “Hasta sağlığı değil hastanenin karı ön planda. Şehir hastaneleri çok temiz diyorlar ama enfeksiyon kapmasında da hastanenin etkisi var. Hastane temizleniyor olabilir ama en fazla ihtiyaç olan hava alacak yer yok” dedi. Taburcu olduktan 15 gün sonra tekrar hastane aciline gittiklerinde ağabeyine müdahale edemediklerini ifade eden Akalın, “Çünkü abim hastanenin yoğun bakımında yatıyor olarak görünüyordu. Biz bunu önce anlayamadık. Evrak eksikliği mi var diye düşündük” dedi.

RAPOR İÇİN 6 AY SONRAYA GÜN

Hastaneye gidiş gelişin de ayrı bir problem olduğunu dile getiren Akalın, daha sonra Balcalı Hastanesi’nde haftada 5 gün kemoterapi ve radyoterapi başladı. Ambulans hizmeti alamadık. Ağır hastalara veriliyormuş. İki tedavi birden onu daha da ağırlaştırıyordu ama bu hizmeti almayı başaramadık” dedi. Bakım maaşı için heyet raporu gerektiğini dile getiren Akalın, bunun için de 6 ay sonraki bir tarihe randevu verildiğini belirterek randevu verilen tarihte ağabeyinin yoğun bakımda olabileceğini ifade etti.

BEZ FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Ağabeyinin beyninin sol tarafının tamamen alındığını ifade eden Akalın, “Buna rağmen ayakta gezdiği için bakım maaşı da alamadık. Hasta bezini kendi imkanlarımızla alıyorduk. Onun bir kısmını devletin karşıladığını dahi sonradan öğrendik. Rapor çıkardık. Sigorta farkını vererek almaya başladık. Bir hafta önce yeniden raporu bitti. 200 lira ödedim. Eşim bu süreçte işsiz kaldı, ben de iş arıyorum bulamıyorum. Ama bezin fiyatı iki katına çıkmış” dedi. İlaç fiyatlarının da arttığını ifade eden Akalın, “Hastanedeyken reçeteyi whatsappla eczaneye gönderiyorum. Bunlar günlerce ilaç beklememiz sonucu öğrendiğim yöntemler. Yine de ilacın depodan gelmesi için bekliyorum. Zamlardan sonra daha da zorlaştı zaten” diye konuştu.

GÜN BOYU HASTANEDE İŞLEMLER BİTMİYOR

Balcalı Hastanesi’nin çok yoğun olduğunu ifade eden Akalın, hastanede sabah 8’den akşam 5’e kadar işlemlerini biteremediklerini dile getirdi. “Tuvalet problemi olan, hasta olan ve düzenli beslenmesi gereken bir hastanın saatlerce orada beklemesini düşünün” diyen Akalın, doktor sırası, kemoterapi öncesi kan verme işlemleri, ilaçların hazırlanması gibi süreçlerin hastayı yıprattığını söyledi. Evde sağlık hizmeti konusunda da hastanın yatalak olması şartının arandığını ifade eden Akalın, “Yatalak değil ama beyninin yarısı yok. Yanından ayrılsak hastanede kaybolacak” dedi.

