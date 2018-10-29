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Büyük Birlik Partisi logo
BBP de yerel seÃ§imlerde 'cumhur ittifakÄ±'nda olmayacak
29 Ekim 2018 08:50
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, yerel seÃ§imlere kendi ad ve amblemiyle girme kararÄ± aldÄ±.
Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde BBP'nin ad ve amblemiyle girilmesi ve aday adaylarÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de geçtiÄŸimiz hafta bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve "Cumhur Ä°ttifakÄ± duruyor, yerel seçimde ittifak yok. Ä°stanbul'dan kendi adayÄ±mÄ±zÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z" demiÅŸti.
Devlet BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 09:43
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