BBP de yerel seÃ§imlerde 'cumhur ittifakÄ±'nda olmayacak

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, yerel seÃ§imlere kendi ad ve amblemiyle girme kararÄ± aldÄ±.

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde BBP'nin ad ve amblemiyle girilmesi ve aday adaylarÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de geçtiÄŸimiz hafta bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve "Cumhur Ä°ttifakÄ± duruyor, yerel seçimde ittifak yok. Ä°stanbul'dan kendi adayÄ±mÄ±zÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z" demiÅŸti.

Devlet BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 09:43

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