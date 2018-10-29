Cezaevindeki işkence iddiasına sansür!

Eylem NAZLIER

İstanbul

Silivri 9 No’lu cezaevinde kalan Rıza Özçolak, Turgut Onur, Mehmet Yücetepe’nin gazetemize gönderdiği mektup sansürlendi. Mahpuslar, 3 arkadaşlarının yaşadığı saldırıyı anlatmak için mektup yazdıklarını belirttiler. Ancak saldırının anlatıldığı kısmın üstüne beyaz kağıt konularak fotokopi çekildi. Yazılan mektubun ilk paragrafı şöyle: “Sayın Eylem Nazlıer, Merhaba size Silivri 9 No’lu Hapishaneden yazıyoruz. Daha önce yaşadığımız sorunlarla ilgili size mektup yazmıştık. Bu sefer 3 arkadaşımıza yapılan saldırı ile ilgili yazmış bulunmaktayız.” Bu kısımdan itibaren mektup, son 2 cümleye kadar okuma komisyonu tarafından sansürlendi. Son iki cümlede ise mahpuslar şunları aktardı: “Yaşadığımız sorunları ve yaşanan işkenceleri sizinle paylaşmak istedik. Silivri 9 No’lu tutsakların selamlarını iletiyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz”

‘KULAKLARI KESİLDİ’

Silivri 9 No’lu cezaevinde kalan mahpus Musa Aykanat'ın da gazetemize gönderdiği mektup sansürlendi. Mektup fotokopi çekilerek sakıncalı bulunan kısım çıkarıldı. Temmuz’da yazılan mektuptan elimize ulaşan kısımda ise işkencenin boyutları gözler önüne serildi. Aykanat'ın yazdığı mektup şu şekilde: “Direnişimizin bir parçası olan akşam sayımında havalandırma oturma eylemi yaptığımız arkadaşlarımız işkenceye uğradı. Yılmaz Viraner’e sert bir şekilde itildiği kapıya kafasını çarptı ve kulağı kesildi kafasından çişlik ayağında burkulma Alican Toptaş ve Mehmet Doğan gardiyanlar tarafından yere yatırılarak tekmelendiler. Hücrelere işkenceyle kolları bükülerek sokuldular her iki arkadaşımızın beli sakatlandı. Darp raporu almak için talep etmelerine rağmen saatlerce revire çıkarılmadılar. Hemen ertesi günde bütün tutsaklara soruşturma açıldı”