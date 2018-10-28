Ã‡aÄŸ Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri: Zamlarla baÅŸa Ã§Ä±kamÄ±yoruz

Ã‡aÄŸ Ã¼niversitesi Ã¶ÄŸrencileri, okullarÄ±nda artan yemekhane fiyatlarÄ±na dikkat Ã§ekerek zamlarÄ±n geri Ã§ekilmesini istedi.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Mersin - Adana otoyolu arasÄ±nda öÄŸrenim veren vakÄ±f üniversitesi olan ÇaÄŸ üniversitesi öÄŸrencileri yemekhane fiyatlarÄ±na iliÅŸkin change.org’dan imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. KÄ±sa sürede 1000’in üzerinde öÄŸrencinin destek verdiÄŸi bu kampanyada vakÄ±f üniversitelerindeki yemekhane fiyatlarÄ±nÄ±n devlet üniversitelerindeki fiyatlara çekilmesi isteniyor.

Konuyla ilgili görüÅŸtüÄŸümüz öÄŸrenciler yemekhane fiyatlarÄ±nÄ±n 15 liradan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 20 liraya kadar yükseldiÄŸini dile getirirken yemekhanenin fiziksel yetersizliÄŸi yüzünden çoÄŸu öÄŸrencinin yer bulamayarak okul içerisindeki kafelerde yemek yemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun bütçelerini oldukça zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Her sene zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu seneki zamlarÄ±n önceki yÄ±llardan daha fazla olduÄŸunu dile getiren öÄŸrenciler salÄ± günü üniversite içerisinde de seslerini duyurmak için bir araya geleceklerini söylediler. Hukuk fakültesinde okuyan bir öÄŸrenci, “Okulumuz tarafÄ±ndan bize sunulan yemek fiyatlarÄ±nÄ±n standart bir öÄŸrencinin haftalÄ±k harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetemeyeceÄŸi kadar yüksek olduÄŸu ve sunulan yemeklerin fiyat-lezzet açÄ±sÄ±ndan yetersiz olduÄŸunu belirtip fiyatlarÄ±n düÅŸürülmesi konusunda gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± isterim.” dedi.Bir baÅŸka Hukuk öÄŸrencisi de “FiyatlarÄ±n 25 kuruÅŸ 50 kuruÅŸ düÅŸmesini deÄŸil devlet üniversitelerindeki gibi olmasÄ±nÄ± istiyoruz” ifadelerini kullandÄ±. Ä°ngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü öÄŸrencilerinden biri de okuldaki yemek fiyatlarÄ±nÄ±n abartÄ±lÄ± olduÄŸunu söyleyerek “Mersin’de en lüks mekanlar bile bu kadar pahalÄ± deÄŸilken, öÄŸrencilerin yemeklerinin bu kadar pahalÄ± olmasÄ± üzücü” dedi.

ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N ÇOÄžUNUN MADDÄ° DURUMU Ä°YÄ° DEÄžÄ°L

Ä°ngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümünde okuyan bir baÅŸka öÄŸrenci de “Özelde okuyor olabiliriz ama herkesin maddi durumu çok iyi deÄŸil ve fiyatlarÄ±n bu ÅŸekilde olmasÄ± okulumuzdaki öÄŸrencilerin çoÄŸunluÄŸunu rahatsÄ±z ediyor.” dedi. HazÄ±rlÄ±k Fakültesi öÄŸrencisi olan Zeynel de yemeÄŸin zorunlu bir ihtiyaç olduÄŸu için fiyatlardaki pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n firma tarafÄ±ndan fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirildiÄŸini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:16

www.evrensel.net