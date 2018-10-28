Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dernekler Ã¼zerinden 11.1 milyon kiÅŸiyi fiÅŸleyecek!

TÃ¼rkiyeâ€™deki tÃ¼m dernekler artÄ±k Ã¼yelerinin kimlik bilgileri, meslekleri ve Ã¶ÄŸrenim durumlarÄ±nÄ±, derneÄŸe ne zaman Ã¼ye olduklarÄ±nÄ± bildirmek zorunda.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’na; milyonlarca kiÅŸinin hangi derneÄŸe üye olduÄŸuna dair bilgileri toplama yetkisi verildi.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre; 114 bin 218 dernekle hemen iletiÅŸime geçen Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±; 11.1 milyon dernek üyesinin ad, soyad, T.C. kimlik numarasÄ±, meslek, öÄŸrenim durumu, derneÄŸe üyelik tarihi gibi kiÅŸisel bilgilerin tamamÄ±nÄ±n “ivedilikle” bildirilmesini istedi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±; 2005 tarihli Dernekler YönetmeliÄŸi’nde, 1 Ekim’de deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. DeÄŸiÅŸiklikle “Beyanname Verme YükümlülüÄŸü”nü düzenleyen 83. maddeye yeni bir düzenleme eklendi. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ’nÄ±n; derneklerin üyelerine iliÅŸkin bilgilere en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±na kadar ulaÅŸmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Yeni beyanname formuna göre derneklerin; üyelerinin adlarÄ± soyadlarÄ±nÄ±, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarÄ±nÄ±, mesleklerini, üyeliÄŸe kabul tarihleri veya üyelikten çÄ±kma veya çÄ±karÄ±lmasÄ± tarihlerini bildirmeleri gerekecek.

NE DEÄžÄ°ÅžTÄ°?

Dernekler YönetmeliÄŸi’ne göre; dernek yönetim kurulu baÅŸkanlarÄ±, her yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ± içinde, bir önceki yÄ±la ait “Dernek Beyannameleri”ni mülki idare amirliÄŸine vermekle yükümlüydü.

Eski yönetmeliÄŸe göre bu yükümlülüÄŸün gereÄŸi olarak dernekler; asÄ±l ve onursal üyelerinin sadece sayÄ±sÄ±nÄ± bildiriyordu. Toplam sayÄ±yÄ± kadÄ±n ve erkek olarak ayrÄ± ayrÄ± iletiyordu.

Sadece derneklerin kurucularÄ±nÄ±n ad-soyadlarÄ±nÄ±n, TC kimlik numaralarÄ±nÄ±n, yerleÅŸim yerlerinin öÄŸrenim durumu ve mesleklerinin beyan edilmesi gerekiyordu.

KAÇ DERNEK VAR?

Türkiye’de faal dernek sayÄ±sÄ± 114 bin 218. Ä°stanbul’da 23 bin 461, Ankara’da 10 bin 985, Ä°zmir’de ise 6 bin 300 dernek faaliyet gösteriyor. DERBÄ°S’in son verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 13.74’ü dernek üyesi. Türkiye’de 11 milyon 107 bin 101 dernek üyesi var. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 12:33

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