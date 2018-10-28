Saatler geri alÄ±ndÄ± mÄ±? TÃ¼rkiye'de ÅŸu an saat kaÃ§?

Avrupa'da saatlerin geri alÄ±nmasÄ± TÃ¼rkiye'de de birÃ§ok mobil telefonun otomatik saat ayarlamasÄ± yapmasÄ±na neden oldu. Peki TÃ¼rkiye'de ÅŸu an saat kaÃ§?

Türkiye'de yaz saati uygulamasÄ± kalÄ±cÄ± olarak devam ediyor fakat Avrupa saatleri bir saat geri aldÄ± ve kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±na geçti. Mobil telefonlarda otomatik saat ayarÄ± olduÄŸu için Türkiye'de birçok vatandaÅŸÄ±n saati geri alÄ±ndÄ±. Bu nedenle pek çok kiÅŸi de "Saat kaç?" aramasÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ± geçtiÄŸimiz dönem Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan kararla birlikte kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ±nda; 7 Ekim 2016 tarihinde yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yürürlüÄŸe konulan sürekli yaz saati uygulamasÄ±na bu yÄ±l da devam edileceÄŸi, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Türkiye kÄ±ÅŸ saatine geçmediÄŸi için Avrupa ülkeleri gibi yaz saatine geri dönmeyecek.

Kararda ayrÄ±ca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n da yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Söz konusu kararda, “Gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazla yararlanmak amacÄ±yla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alÄ±nmak suretiyle baÅŸlayan yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n her yÄ±l, yÄ±l boyu sürdürülmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denilmiÅŸti.

TÜRKÄ°YE'DE SAAT KAÇ?

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 11:52

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