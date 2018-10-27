KadÄ±nlar KHK, KadÄ±n EmeÄŸi ve GÃ¼vencesizlik Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± dÃ¼zenledi

KHK, KadÄ±n EmeÄŸi ve GÃ¼vencesizlik Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±: Kaostan tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ mÃ¼cadeleden geÃ§iyor

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu'na (KESK) baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) tarafÄ±ndan Ankara’da düzenlenen “KHK, KadÄ±n EmeÄŸi ve Güvencesizlik” çalÄ±ÅŸtayÄ± Akar Otel’de baÅŸladÄ±. SES’in örgütlü olduÄŸu bir çok kentten kadÄ±nlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtayda konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, tarih boyunca tüm kriz anlarÄ±nda ilk kadÄ±nlarÄ±n iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, güvencesizleÅŸtirildiÄŸini belirterek, "Kaostan tek çÄ±kÄ±ÅŸ örgütlü mücadeleden geçiyor" dedi.

‘KADINLARDAN KORKUYORLAR’

MA'da yer alan habere göre çalÄ±ÅŸtayda ilk olarak SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden söz aldÄ±. Erden, zor bir dönemden geçildiÄŸini belirterek “KadÄ±nlar, direnmekten sözünü söylemekten vazgeçmemiÅŸtir. Hep beraber söz söylemek, çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek için bir aradayÄ±z. KadÄ±nlarla olmak her zaman çok daha farklÄ± çok daha güzel bir duygudur. Kendisi için kutsal saydÄ±ÄŸÄ± kar için her yolu mubah sayan AKP’nin çok korktuÄŸu kesim kadÄ±nlar. Örgütlü kadÄ±nlar ve kadÄ±nlarÄ±n gücünden çok korkuyor. Ä°lk saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ilk daÄŸÄ±tmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her zaman kadÄ±nlar olmuÅŸtur” dedi.

‘EN BÜYÜK GÜÇ YENÄ° MÜCADELE KARARLILIÄžI’

YaÅŸanan zorlu dönemde yeni rejimin inÅŸasÄ± sÄ±rasÄ±nda kadÄ±nlara daha fazla saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Erden, OHAL’e inat kadÄ±nlarÄ±n sözünü söylemekten vazgeçmediÄŸini dile getirdi.

Erden, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Uzun bir süredir yeni bir ÅŸekillendirmeden bahsediyoruz. Bu rejimin kendisi tamamÄ±yla güvencesiz, angarya. Ä°lk önce kadÄ±nlar güvencesizleÅŸtiriliyor, kadÄ±nlar iÅŸten atÄ±lÄ±yor. Üretim iliÅŸkileri ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk çaÄŸlardan itibaren kadÄ±nlar her zaman düÅŸük ücret ile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. KadÄ±na dair sömürü her zaman daha da derinleÅŸtirilmiÅŸtir. Kaostan tek çÄ±kÄ±ÅŸ örgütlü mücadeleden geçiyor. Güvenceyi salt iÅŸe sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±k. YaÅŸam, iÅŸ, can güvencemiz de yok. Güvenceyi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak istedikleri salt 657’den çÄ±karmamÄ±z gerektiÄŸini son iki yÄ±l bize gösterdi. On binlerce kadÄ±n tek soru sorulmadan iÅŸinden, ekmeÄŸinden edildi. 'Güvence nedir ?'sorusunu hep beraber soracaÄŸÄ±z. KadÄ±n mücadelesinin bugün yaÅŸanan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± en büyük güç olduÄŸunu yeni mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ortaya koyacaÄŸÄ±z.”

KRÄ°Z KAPÄ°TALÄ°ZM KRÄ°ZÄ°DÄ°R

SES Genel KadÄ±n Sekreteri Selma Atabey ise, 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri anarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Atabey konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: “ÅžurasÄ± bir gerçek ki neo-libereal kapitalizmin ve onun uygulayÄ±cÄ±sÄ± olan AKP hükümetinin refah ve bolluk reklamlarÄ± bitti. Kapitalizmin neo-liberalizmin yeni bir aÅŸamaya geçmediÄŸini tam aksine gerçek kodlarÄ±na döndüÄŸünü biliyoruz. Bizler biliyoruz ki kapitalizmin doÄŸasÄ± krizli bir doÄŸadÄ±r. Kapitalizm, paranÄ±n dolaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlamak ve yönünü belirlemek için sürekli kriz savaÅŸ sarmalÄ±na ihtiyaç duyar. Ekonomik kriz demiyorum çünkü bu kriz bir bütün olarak kapitalizmin krizidir.”

‘SAVAÅž POLÄ°TÄ°KALARI KRÄ°Z SEBEBÄ°’

AKP’nin sendikalÄ± ya da sendikasÄ±z bütün kadÄ±nlarÄ±n yoksulluk ve yoksunluk içinde yaÅŸamasÄ±nÄ± için elindeki tüm gücü kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atabey, “Flormar iÅŸçilerinin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± bunun bariz örneÄŸidir” dedi.



Atabey, “KHK, güvencesizlik, kamudaki dönüÅŸümün kadÄ±n emekçilerine yansÄ±masÄ±, toplumsal cinsiyet rollerindeki eÅŸitsizlikler ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, otoriter yeni rejimin baskÄ±cÄ± politikalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmetlerdeki kadÄ±n emekçilerine yansÄ±malarÄ±, ortaya çÄ±kan sorunlar ve çözüm önerilerini, sendikal örgütlenme önündeki engellerin tespiti ve çözüm için stratejilerini hep birlikte tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.” ifadelerini kullandÄ±.

‘MÜCADELEYÄ° ÖRGÜTLEME SÖZÜMÜZ VAR’

Atabey ardÄ±ndan konuÅŸan KESK KadÄ±n Sekreteri Gülistan Atasoy da, “Kapitalist bir sistem içerisinde emeÄŸimize dönük yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Sadece ev içerisinde kamusal alanda beden politikalarÄ±yla bizi yönlendiren bir sistem politikasÄ±ndan bahsediyoruz. AKP’nin yeni rejimde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi aÅŸmak için devletçi ve kapitalizmin yararlanarak, güçlenmesine izin vermemeliyiz. Bunun için mücadeleyi örgütleme sözümüz var” dedi.



ÇalÄ±ÅŸtay, “SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet alanÄ±nda kadÄ±n emeÄŸi” konulu oturum ile devam edecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 14:10

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