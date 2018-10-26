SÃ¼per Lig 10. hafta maÃ§larÄ±: Hangi maÃ§ kaÃ§ta ve nerede oynanacak?

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SÃ¼per Lig 10. hafta maÃ§larÄ±: Hangi maÃ§ kaÃ§ta ve nerede oynanacak?

    • 26 Ekim 2018 11:39

    Spor Toto SÃ¼per Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 10. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

    Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 10. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

    SPOR TOTO SÜPER LÄ°G

    Bugün:

    20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)

    YarÄ±n:

    13.30 BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor-KasÄ±mpaÅŸa (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

    16.00 Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

    19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

    28 Ekim Pazar:

    13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

    18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

    20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

    29 Ekim Pazartesi:

    20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

    20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

    Ä°nfografik: AA

    SPOR TOTO 1. LÄ°G

    Bugün:

    19.00 Afjet Afyonspor-GaziÅŸehir Gaziantep (Zafer)

    19.00 Altay-Denizlispor (Ä°zmir Atatürk)

    YarÄ±n:

    13.30 TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Hatayspor (ElazÄ±ÄŸ Atatürk)

    16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    19.30 Boluspor-GençlerbirliÄŸi (Bolu Atatürk)

    28 Ekim Pazar:

    13.30 Giresunspor-BalÄ±kesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

    13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

    16.00 EskiÅŸehirspor-Ä°stanbulspor (Yeni EskiÅŸehir)

    19.30 OsmanlÄ±spor-AltÄ±nordu (OsmanlÄ±)

    TFF 2. LÄ°G KIRMIZI GRUP

    YarÄ±n:

    13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor (Sivas Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Spor Kompleksi)

    13.30 BandÄ±rmaspor Baltok-ÅžanlÄ±urfaspor (BandÄ±rma 17 Eylül)

    13.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)

    13.30 Etimesgut Belediyespor-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

    13.30 Manisa BüyükÅŸehir Belediyespor-Fatih Karagümrük (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

    13.30 KÄ±rklarelispor-Menemen Belediyespor (KÄ±rklareli Atatürk)

    13.30 BUGSAÅž Spor-Tokatspor (Ankara OSTÄ°M)

    13.30 Zonguldak Kömürspor-Tuzlaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

    19.00 KahramanmaraÅŸspor-Tarsus Ä°dmanyurdu (KahramanmaraÅŸ 12 Åžubat)

    TFF 2. LÄ°G BEYAZ GRUP

    YarÄ±n:

    13.00 GümüÅŸhanespor-NiÄŸde Anadolu (GümüÅŸhane YeniÅŸehir)

    13.00 Gaziantepspor-Hacettepe (Gaziantep)

    13.30 BayrampaÅŸa-YÄ±lport Samsunspor (BayrampaÅŸa Çetin Emeç)

    13.30 Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü (Gazi)

    13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-SarÄ±yer (Bodrum Ä°lçe)

    13.30 Ankara Demirspor-Manisaspor (TCDD Ankara Demirspor)

    13.30 Ä°negölspor-UTAÅž UÅŸakspor (Ä°negöl Ä°lçe)

    13.30 Eyüpspor-Sakaryaspor (Esenler)

    13.30 Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sancaktepe 15 Temmuz)

    TFF 3. LÄ°G 1. GRUP

    YarÄ±n:

    13.00 HekimoÄŸlu Trabzon-Erzin Belediyespor (Ahmet Suat ÖzyazÄ±cÄ±)

    13.00 Batman Petrolspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Batman Yeni Åžehir)

    13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-NevÅŸehir Belediyespor (Siverek Firkan Tüysüz)

    13.30 Silivrispor-Tire 1922 (Silivri)

    13.30 Gebzespor-Kozan Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)

    13.30 Ergene VelimeÅŸespor-Artvin Hopaspor (Ergene VelimeÅŸe)

    13.30 Erbaaspor-Nazilli Belediyespor (Erbaa Ä°lçe)

    13.30 Åžile YÄ±ldÄ±zspor-Körfezspor (Åžile)

    TFF 3. LÄ°G 2. GRUP

    YarÄ±n:

    13.00 Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

    13.00 Osmaniyespor-Kemerspor 2003 (Osmaniye 7 Ocak)

    13.00 Ofspor-KarÅŸÄ±yaka (Vali Ä°smet Gürbüz Civelek)

    13.00 Yeni Orduspor-AdÄ±yaman 1954 (Ordu 19 Eylül)

    13.00 Pazarspor-Van BüyükÅŸehir Belediyespor (Hopa Ä°lçe)

    13.30 Hüseyin Koçer Ä°nÅŸaat Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya AltÄ±noÄŸlu)

    13.30 KÄ±zÄ±lcabölükspor-Alibeyköyspor (KÄ±zÄ±lcabölük Semt SahasÄ±)

    13.30 AltÄ±ndaÄŸ Belediyespor-Esenler Erokspor (Ankara Aktepe)

    13.30 KÄ±rÅŸehir Belediyespor-Düzcespor (KÄ±rÅŸehir Ahi)

    TFF 3. LÄ°G 3. GRUP

    YarÄ±n:

    13.00 Anagold 24 Erzincanspor-MuÄŸlaspor (Mustakil Atletizm Pisti SahasÄ±)

    13.00 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas Ä°lçe)

    13.00 Diyarbekirspor-Kocaelispor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    13.30 BaÄŸcÄ±larspor-Bayburt Ä°l Özel Ä°dare (BaÄŸcÄ±lar Mahmutbey)

    13.30 Serik Belediyespor-Çorum Belediyespor (Serik Ä°smail OÄŸan)

    13.30 Halide Edip AdÄ±varspor-1461 Trabzon (Tepecik Åženol GüneÅŸ)

    13.30 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

    13.30 Gölcükspor-Cizrespor (Ä°hsaniye Ä°lçe)

    19.00 Bucaspor-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca) (AA)

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