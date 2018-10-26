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SÃ¼per Lig 10. hafta maÃ§larÄ±: Hangi maÃ§ kaÃ§ta ve nerede oynanacak?
Spor Toto SÃ¼per Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 10. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 10. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
SPOR TOTO SÜPER LÄ°G
Bugün:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)
YarÄ±n:
13.30 BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor-KasÄ±mpaÅŸa (Erzurum KazÄ±m Karabekir)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Konya BüyükÅŸehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
SPOR TOTO 1. LÄ°G
Bugün:
19.00 Afjet Afyonspor-GaziÅŸehir Gaziantep (Zafer)
19.00 Altay-Denizlispor (Ä°zmir Atatürk)
YarÄ±n:
13.30 TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Hatayspor (ElazÄ±ÄŸ Atatürk)
16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-GençlerbirliÄŸi (Bolu Atatürk)
28 Ekim Pazar:
13.30 Giresunspor-BalÄ±kesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 EskiÅŸehirspor-Ä°stanbulspor (Yeni EskiÅŸehir)
19.30 OsmanlÄ±spor-AltÄ±nordu (OsmanlÄ±)
TFF 2. LÄ°G KIRMIZI GRUP
YarÄ±n:
13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor (Sivas Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Spor Kompleksi)
13.30 BandÄ±rmaspor Baltok-ÅžanlÄ±urfaspor (BandÄ±rma 17 Eylül)
13.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)
13.30 Etimesgut Belediyespor-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Manisa BüyükÅŸehir Belediyespor-Fatih Karagümrük (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 KÄ±rklarelispor-Menemen Belediyespor (KÄ±rklareli Atatürk)
13.30 BUGSAÅž Spor-Tokatspor (Ankara OSTÄ°M)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Tuzlaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 KahramanmaraÅŸspor-Tarsus Ä°dmanyurdu (KahramanmaraÅŸ 12 Åžubat)
TFF 2. LÄ°G BEYAZ GRUP
YarÄ±n:
13.00 GümüÅŸhanespor-NiÄŸde Anadolu (GümüÅŸhane YeniÅŸehir)
13.00 Gaziantepspor-Hacettepe (Gaziantep)
13.30 BayrampaÅŸa-YÄ±lport Samsunspor (BayrampaÅŸa Çetin Emeç)
13.30 Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü (Gazi)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-SarÄ±yer (Bodrum Ä°lçe)
13.30 Ankara Demirspor-Manisaspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Ä°negölspor-UTAÅž UÅŸakspor (Ä°negöl Ä°lçe)
13.30 Eyüpspor-Sakaryaspor (Esenler)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sancaktepe 15 Temmuz)
TFF 3. LÄ°G 1. GRUP
YarÄ±n:
13.00 HekimoÄŸlu Trabzon-Erzin Belediyespor (Ahmet Suat ÖzyazÄ±cÄ±)
13.00 Batman Petrolspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Batman Yeni Åžehir)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-NevÅŸehir Belediyespor (Siverek Firkan Tüysüz)
13.30 Silivrispor-Tire 1922 (Silivri)
13.30 Gebzespor-Kozan Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)
13.30 Ergene VelimeÅŸespor-Artvin Hopaspor (Ergene VelimeÅŸe)
13.30 Erbaaspor-Nazilli Belediyespor (Erbaa Ä°lçe)
13.30 Åžile YÄ±ldÄ±zspor-Körfezspor (Åžile)
TFF 3. LÄ°G 2. GRUP
YarÄ±n:
13.00 Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13.00 Osmaniyespor-Kemerspor 2003 (Osmaniye 7 Ocak)
13.00 Ofspor-KarÅŸÄ±yaka (Vali Ä°smet Gürbüz Civelek)
13.00 Yeni Orduspor-AdÄ±yaman 1954 (Ordu 19 Eylül)
13.00 Pazarspor-Van BüyükÅŸehir Belediyespor (Hopa Ä°lçe)
13.30 Hüseyin Koçer Ä°nÅŸaat Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya AltÄ±noÄŸlu)
13.30 KÄ±zÄ±lcabölükspor-Alibeyköyspor (KÄ±zÄ±lcabölük Semt SahasÄ±)
13.30 AltÄ±ndaÄŸ Belediyespor-Esenler Erokspor (Ankara Aktepe)
13.30 KÄ±rÅŸehir Belediyespor-Düzcespor (KÄ±rÅŸehir Ahi)
TFF 3. LÄ°G 3. GRUP
YarÄ±n:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-MuÄŸlaspor (Mustakil Atletizm Pisti SahasÄ±)
13.00 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas Ä°lçe)
13.00 Diyarbekirspor-Kocaelispor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 BaÄŸcÄ±larspor-Bayburt Ä°l Özel Ä°dare (BaÄŸcÄ±lar Mahmutbey)
13.30 Serik Belediyespor-Çorum Belediyespor (Serik Ä°smail OÄŸan)
13.30 Halide Edip AdÄ±varspor-1461 Trabzon (Tepecik Åženol GüneÅŸ)
13.30 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Gölcükspor-Cizrespor (Ä°hsaniye Ä°lçe)
19.00 Bucaspor-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca) (AA)