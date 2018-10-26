ErdoÄŸan'dan ekonomi aÃ§Ä±klamasÄ±: Herkesten sabÄ±r bekliyoruz

Partisinin il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, ekonomiye dair 'Sanayiciden esnafa, Ã§iftÃ§iden inÅŸaatÃ§Ä±ya herkesten sabÄ±r bekliyoruz' dedi.

AKP GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan ErdoÄŸan, Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu boÅŸa çÄ±kardÄ±klarÄ±na öne sürdü ancak ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± reddetmedi. "Piyasalarda nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kredi kanallarÄ±nÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulmasÄ± gereken geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" diyen ErdoÄŸan, herkesten sabÄ±r beklediklerini söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– Ana muhalefet partisi, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n üzerine gölge düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±, kabullenmek zorunda kaldÄ±.

'FEVKALADE DÖNEMLER, TEDBÄ°RLER VE FEDAKARLIK GEREKTÄ°RÄ°R'

â– Hiçbir nedeni olmayan bir kur saldÄ±rÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateÅŸe odun taÅŸÄ±dÄ±.

â– YapÄ±sal reformlarÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±k. Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu da boÅŸa çÄ±kardÄ±k..

â– Piyasalarda nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kredi kanallarÄ±nÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulmasÄ± gereken geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Hepsiyle ilgili planlarÄ±mÄ±z var.

â– Sanayiciden esnafa, çiftçiden inÅŸaatçÄ±ya herkesten sabÄ±r bekliyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarÄ±nÄ± kullanarak çarklarÄ±n dönmesini saÄŸlamasÄ± çok ama çok önemlidir.

â– Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalÄ± fedakarlÄ±klar gerektirir.

â– Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaÅŸamayÄ±z. Bu mesele seçim meselesi deÄŸildir, beka meselesidir, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.

'PARTÄ°MÄ°Z HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN 'BEN' DÄ°YENLERÄ°N PARTÄ°SÄ° OLMAMIÅžTIR'

â– Partimiz hiçbir zaman "ben" diyenlerin partisi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim kitabÄ±mÄ±zda "ben" yoktur, "biz" vardÄ±r. Biz AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynÄ± görüyoruz. Türkiye'nin baÅŸÄ±na bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur. Onun için ülkemize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z.

TEK ANDIMIZ Ä°STÄ°KLAL MARÅžIMIZDIR

â– Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zda ifade edilen mesajlarÄ± idrak edeceÄŸiz ve hayata geçireceÄŸiz. Bizim tek andÄ±mÄ±z Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Günümüz ÅŸartlarÄ±nda hiçbir manasÄ± olmayan fuzuli tartÄ±ÅŸmalarla milletimizi yormak yerine iÅŸimize bakacaÄŸÄ±z. AK Parti olarak 17 yÄ±ldÄ±r bu ÅŸekilde yol yürüdük.

'Ä°DLÄ°B, AK PARTÄ°'NÄ°N DIÅž POLÄ°TÄ°KADAKÄ° EN BÜYÜK BAÅžARISIDIR'

â– Ä°dlib'de milyonlarca insanÄ±n hayatÄ±nÄ± etkileyecek felaketin önüne geçmeyi baÅŸardÄ±k. Bu dÄ±ÅŸ politikadaki AK Parti'nin en büyük baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r. Rusya ve Ä°ran'la yürüttüÄŸümüz görüÅŸmelerle bölgedeki hassasiyetleri çözen geliÅŸmeler ortaya çÄ±ktÄ±. Cenevre çözemedi, Astana'yla bir çözüm bulduk. Ä°dlib konusunda, Soçi zirvesiyle bu iÅŸi iyi bir yere getirdik. Bölgede huzur, sükun var.

â– Suriye'de Türkiye'nin güvenlik altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± her yerde aynÄ± güveni görmek mümkündür. Dünya Türkiye'nin ne toprak iÅŸgali, ne de sömürgecilik için bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmiÅŸtir. Bizim tek bir amacÄ±mÄ±z, Suriye'nin toprak bütünlüÄŸü dahilinde, adil, sürdürülebilir, demokratik bir siyasi çözümün bulunmasÄ±dÄ±r.

â– 3,5 milyon Suriyeli, 500 bin IraklÄ± kardeÅŸimizin geleceklerini kendi vatanlarÄ±nda görmeyi temin edebiliriz. Kimseyi zorla bu coÄŸrafyaya göndermeyi aklÄ±mÄ±zdan bile geçirmedik.

'SIRADA FIRAT'IN DOÄžUSUNDAKÄ° TERÖR YUVALARI VAR'

â– SÄ±rada FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terör yuvalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve buralarÄ±n Suriyeli kardeÅŸlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardÄ±r. ABD, Menbic mutabakatÄ±nÄ± bizi oyalama aleti haline dönüÅŸtürmüÅŸtür. Åžu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyorsunuz. ArtÄ±k Menbic'de oyalanmak yerine, dikkatimizi FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna çevirmekte kararlÄ±yÄ±z. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. DEAÅž'Ä±n bölgede yapÄ±lan operasyonlar için bahane olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. DEAÅž'a verilen desteÄŸi meÅŸrulaÅŸtÄ±rma gayreti devam ediyor.

â– Bizim fiili çatÄ±ÅŸmaya girme gibi bir amacÄ±mÄ±z yoktur. OrtaklarÄ±mÄ±za diyoruz ki gelin sÄ±rtÄ±nÄ±zdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK'dÄ±r onun yan kollarÄ± YPG ve öbür tarafta PYD'dir. Bu sözlerimiz son ikazlarÄ±mÄ±z olarak deÄŸerlendirilmelidir.

'SUUDÄ° YETKÄ°LÄ°ERÄ°N KAÅžIKÇI AÇIKLAMALARI ÇOCUKÇA VE KOMÄ°KTÄ°'

â– Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± Türk vatandaÅŸÄ± bir hanÄ±mefendi ile yapacaÄŸÄ± evliliÄŸin resmi iÅŸlemleri için gittiÄŸi ülkesinin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan bir daha çÄ±kamadÄ±. AraÅŸtÄ±rmalar bizi KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerden yapÄ±lan açÄ±klamalar bizi farklÄ± endiÅŸeye sevk etti. O da KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifadesiydi, burasÄ± komikti. ÇÄ±kacak da dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± almayacak. Bu çocukça açÄ±klamalar devlet ciddiyeti devlet adamlÄ±ÄŸÄ± ile uyuÅŸmaz.

â– Bu 18 kiÅŸi Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kimler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü biliyor. Fail bunlarÄ±n içinde. Ä°çinde deÄŸilse o zaman yerli iÅŸbirlikçi kim bunlarÄ± açÄ±klayacaksÄ±nÄ±z. AçÄ±klamadÄ±ÄŸÄ± sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz.

â– Merak edenlere elimizdeki bilgileri orijinallerini vermemek suretiyle verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan'a da verdik. KullandÄ±klarÄ± ifadeler çok çok enteresan, mesele sÄ±radan bir mesele deÄŸil. AslÄ±nda fail belli.

â– Bu talimatÄ± veren kim? Bu 15 artÄ± 3 Türkiye'ye gelmesi talimatÄ±nÄ± veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleÅŸenler bu gelenler kimlerin talimatÄ± ile geldi? Bunu da yetkililerin açÄ±klamasÄ± lazÄ±m.

â– Elimizde baÅŸka bilgi belge yok deÄŸil, var. Gün ola harman ola. Çok aceleci olmanÄ±n da anlamÄ± yok.

â– KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürenleri Suudi yetkililer açÄ±klayacak. Pazar günü Suudi BaÅŸsavcÄ± Türkiye'ye gelecek.

â– Bunlar tutuklandÄ± ama ben kendilerine söyledim, dedim ki 'Siz konuÅŸturmasÄ±nÄ± bilirsiniz, bu 18'in içinde ne dönmüÅŸse bu dolaplarÄ±n bunlarÄ±n içinde. KonuÅŸturamÄ±yorsanÄ±z olay Ä°stanbul'da vuku bulmuÅŸtur, o zaman bunlarÄ± bize teslim edin biz yargÄ±layalÄ±m.

'KILIÇDAROÄžLU'NUN YAPTIÄžI TROLLÜKTEN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°LDÄ°R'

â– Bu ülkenin ana muhalefet partisinin baÅŸÄ±ndaki zat Türkiye'nin resmi bilgilerine itibar etmiyor olayÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± olayÄ±n zanlÄ±sÄ± olan çevrelerin manipülasyonlarÄ±n üzerinden deÄŸerlendiriyor. CHP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±n vahÅŸi bir cinayet meselesine dahi böylesine çarpÄ±k ÅŸekilde yaklaÅŸmasÄ±nÄ± beklemiyordum bu da oldu. LafÄ± para meselesine getiriyor. Her ÅŸeye rant çerçevesinden para gözüyle baktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Biz meseleye insan onuru diye bakÄ±yoruz bu kiÅŸinin aklÄ± fikri parada. Ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ trollükten baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Milletimize karÅŸÄ± olan sorumluluklarÄ±mÄ±z bizi bu cevaplarÄ± vermeye mecbur bÄ±rakÄ±yor.

'KENDÄ° ADAYLARIMIZLA HALKIMIZIN KARÅžISINA ÇIKACAÄžIZ'

â– Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla ilgili deÄŸerlendirmelerimiz belli bir safhaya geldi. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardÄ±r. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli bunun yanÄ±nda belediye meclis üyeleri isim isim çok önemli il genel meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasÄ±na kadar her aÅŸamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor.

â– Cumhur Ä°ttifakÄ±'na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürmekle birlikte 2019 yerel seçim ittifakÄ± iÅŸini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak bir kenara bÄ±raktÄ±k. Tüm seçim çevrelerimizde kendi adaylarÄ±mÄ±zla halkÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 12:08

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