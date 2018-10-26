ErdoÄŸan'Ä±n atamalarÄ±nÄ± ErdoÄŸan'a baÄŸlÄ± MÄ°T soruÅŸturacak

AtamasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen kadrolarÄ±n gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± sadece MÄ°T tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

"Güvenlik SoruÅŸturmasÄ± ve ArÅŸiv AraÅŸtÄ±rmasÄ± YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik" ile güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nda “terör”ün kapsamÄ± geniÅŸletildi. AyrÄ±ca atamasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile gerçekleÅŸtirilen kadrolarÄ±n güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sadece MÄ°T tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere göre göre ilk defa veya yeniden kamuya atanacaklar için güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak. OHAL döneminde ihraç edilen ancak herhangi bir ÅŸekilde görevine iade edilen personel için de güvenlik soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lacak. Ancak zaten memur olanlarÄ±n baÅŸka bir kamu kurumuna naklen atanmalarÄ±nda yeni bir araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturmaya ihtiyaç duyulmayacak.

'SIR SAKLAMA YETENEÄžÄ°' ARAÅžTIRILMAYACAK

Cumhuriyet'ten Sinan TartanoÄŸlu'nun haberine göre bundan sonra bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofis baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± kurum ve kurul baÅŸkanlarÄ±, valiler, büyükelçiler, YÖK üyeleri, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi makamlara yapÄ±lacak atamalarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± MÄ°T yürütecek. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakiler için soruÅŸturma ise ilgili kurumun talebi üzerine Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi ile güvenlik soruÅŸturma iÅŸlemlerinde araÅŸtÄ±rÄ±lacak konular da yeniden düzenlendi. Bundan sonra atanacak kiÅŸinin sÄ±r saklama yeteneÄŸinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmayacak.

'TERÖR' TANIMI GENÄ°ÅžLETÄ°LDÄ°

Yönetmelikte daha önce, kiÅŸinin yÄ±kÄ±cÄ± ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± da arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ±na konu ediliyordu. Bunun için “yÄ±kÄ±cÄ± ve bölücü faaliyet” kavramÄ± “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüÄŸünü bozmayÄ±, devletin ve Cumhuriyetin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetler” olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yeni düzenleme ile bu kavramÄ±n çerçevesi geniÅŸletildi. “YÄ±kÄ±cÄ± ve bölücü faaliyet” tanÄ±mlamasÄ±na, “terör örgütleriyle eylem birliÄŸi içerisinde olmak, bu örgütlere yardÄ±m etmek, kamu imkân ve kaynaklarÄ±nÄ± bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandÄ±rmak, bu örgütlerin propagandasÄ±nÄ± yapmak” filleri de eklendi.

SORUÅžTURMA SÜRESÄ° UZATILDI

AyrÄ±ca güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n süreleri de yeniden belirlendi. Önceki düzenlemeye göre arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n 30 gün içinde tamamlanmasÄ± gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu takvim “30 iÅŸ günü” ifadeleri ile daha da uzatÄ±ldÄ±. AynÄ± ÅŸekilde 60 gün süren güvenlik soruÅŸturmasÄ± da "60 iÅŸ günü" olarak yeniden düzenlendi. (HABER MERKEZÄ°)

MÄ°T tabelasÄ±na 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±' ibaresi getirildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:14

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