Trafik cezalarÄ±nÄ± yÃ¼kselten kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

HÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yÃ¼zde 50 aÅŸanlara bin 2 lira, spin ve drift atanlara 5 bin 10 lira, araÃ§ kullanÄ±rken cep telefonu kullananlara 235 lira ceza uygulanacak.

Trafik cezalarÄ±nÄ± artÄ±ran düzenlemelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Trafik Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

HIZ SINIRINI 1 YILDA 5 KEZ Ä°HLAL EDENLERÄ°N SÜRÜCÜ BELGESÄ°NE 1 YIL SÜREYLE EL KONULACAK

Kanunla, hÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±nda "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" ÅŸeklindeki uygulanan iki kademeli yaptÄ±rÄ±ma "yüzde 50'den fazlasÄ±" ÅŸeklinde bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle, hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yüzde 10 ila 30 aÅŸan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aÅŸanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aÅŸan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Ä°hlalin 1 yÄ±l içinde 5 kez tekrar etmesi halinde sürücü belgesine 1 yÄ±l süreyle el konulacak. Bu kapsamda 5 yÄ±l içinde sürücü belgesi ikinci kez geri alÄ±nanlarÄ±n ehliyetleri iptal edilecek.

Bu kiÅŸiler psiko-teknik deÄŸerlendirme ve psikiyatri uzmanÄ±nÄ±n muayenesi sonucunda sürücülüÄŸe engel hali bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde sürücü kurslarÄ±na katÄ±larak tekrar ehliyet alabilecek.

'SPÄ°N' VE 'DRÄ°FT'E 5 BÄ°N 10 LÄ°RA CEZA

"Spin" ya da "drift" olarak bilinen yöntemle el freni çekilmesi veya baÅŸka uygulamalarla aracÄ±nÄ±n yönünü ani olarak deÄŸiÅŸtiren veya kendi etrafÄ±nda döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezasÄ± uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alÄ±nacak.

Bu kiÅŸilere, psiko-teknik deÄŸerlendirme ve psikiyatri uzmanÄ±nÄ±n muayenesi sonucunda sürücülüÄŸe engel hali bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde sürücü belgesi iade edilecek.

AyrÄ±ca araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleÅŸtiÄŸi tarihten geriye doÄŸru 5 yÄ±l içinde bu madde kapsamÄ±nda sürücü belgesi ikinci kez geri alÄ±nanlarÄ±n sürücü belgeleri de iptal edilecek.

Bu sürücüler psiko-teknik deÄŸerlendirme ve psikiyatri uzmanÄ±nÄ±n muayenesi sonucunda sürücülüÄŸe engel hali bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, sürücü kurslarÄ±na katÄ±larak tekrar ehliyet alabilecek.

USULSÜZ ÇAKAR LAMBA KULLANANLARA BÄ°N 2 LÄ°RA CEZA

Kanun kapsamÄ±nda çakar lamba, siren ve benzeri Ä±ÅŸÄ±klÄ± veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lamayacak.

Usulsüz çakar lamba ve siren takÄ±lan araçlara bin 2 lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Söz konusu aracÄ± kullanan sürücü aracÄ±n sahibi deÄŸilse ayrÄ±ca tescil plakasÄ±na da ceza kesilecek. Bir yÄ±l içinde 3 defa ihlal halinde araçlar 15 gün trafikten men edilecek.

MEVZUATA UYGUN YAPILAN HER DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K 30 GÜN Ä°ÇÄ°NDE ARAÇ TESCÄ°L BELGESÄ°NE Ä°ÅžLETÄ°LECEK

Araçlar üzerinde mevzuata uygun ÅŸekilde yapÄ±lan her türlü deÄŸiÅŸiklik 30 gün içerisinde araç tescil belgesine iÅŸlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenler 108 lira idari para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak.

Mevzuata uygun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belgelenemeyen teknik deÄŸiÅŸikliÄŸin çevredekileri rahatsÄ±z edecek derecede gürültü çÄ±karacak özellikte olmasÄ± halinde bin 2 lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

ABARTI EGZOZ KULLANANLARA BÄ°N 2 LÄ°RA CEZA

Kanunda yapÄ±lan düzenlemeyle abartÄ± egzoz kullananlara cezai yaptÄ±rÄ±m getirilecek.

AraçlarÄ±n egzozunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin çevredekileri rahatsÄ±z edecek derecede gürültü çÄ±karacak özellikte olmasÄ± durumunda bin 2 lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

MUAYENESÄ°Z ARAÇLARA UYGULANAN CEZA 235 LÄ°RA OLDU

Muayenesiz araçlarÄ±n trafikte kullanÄ±mÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla 108 lira olarak uygulanan idari para cezasÄ± 235 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptÄ±rmayanlar ile ''emniyetsiz'' raporu verilen araçlarla trafiÄŸe çÄ±kanlara 488 lira ceza kesilecek.

TIR VE KAPYONLARDA EMNÄ°YET ÅžERÄ°DÄ° Ä°HLALÄ°NE 488 LÄ°RA CEZA

Trafik kazasÄ±, arÄ±za halleri, acil yardÄ±m, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± gibi durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda emniyet ÅŸeritleri ve banketleri kullanÄ±lamayacak.

Sürücüler, trafiÄŸi aksatacak veya tehlikeye sokacak ÅŸekilde art arda birden fazla ÅŸerit deÄŸiÅŸtiremeyecek, tek yönlü karayollarÄ±nda araçlarÄ±nÄ± ters istikamette süremeyecek.

Kamyon ve TIR'larda emniyet ÅŸeridi ihlaline 488 lira idari para cezasÄ±, trafiÄŸi aksatacak veya tehlikeye sokacak ÅŸekilde ardÄ± ardÄ±na ÅŸerit deÄŸiÅŸtirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezasÄ± getirilecek.

Sol ÅŸeridi sürekli iÅŸgal eden kamyon ve çekici sürücülerine de bin 2 lira idari para cezasÄ± kesilecek.

KIRMIZI IÅžIK Ä°HLALÄ°NDE EHLÄ°YETE EL KONULACAK

KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k kuralÄ±nÄ±, son ihlalin gerçekleÅŸtiÄŸi tarihten itibaren geriye doÄŸru bir yÄ±l içinde ilk kez üç defa ihlal ettiÄŸi tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiÄŸi tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiÄŸi tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konulacak.

Ä°ki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alÄ±nanlar psiko-teknik deÄŸerlendirmeden ve psikiyatri uzmanÄ±nÄ±n muayenesinden geçirilecek.

Sürücü belgesi almasÄ±na engeli olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lanlara trafik idari para cezalarÄ±nÄ±n tahsil edilmiÅŸ olmasÄ± ÅŸartÄ±yla belgeleri iade edilecek.

TRAFÄ°KTE CEP TELEFONU KULLANANLARA 235 LÄ°RA CEZA

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleÅŸme cihazlarÄ±nÄ± kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezasÄ± 235 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.

YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE 488 LÄ°RA CEZA

Kanunla birlikte araç sürücülerine durarak yayalara ilk geçiÅŸ hakkÄ± verme zorunluluÄŸu getirildi.

Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanÄ± sÄ±ra kavÅŸak giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda da yavaÅŸlayacak. Bu kurala uymayan sürücülere kesilen para cezasÄ± 235 liradan 488 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca yayalarÄ±n, geçiÅŸlerde araçlarÄ±n hÄ±z ve uzaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önünde bulundurma yükümlülüÄŸü de kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KARAYOLLARI EKÄ°PLERÄ° CEZA YAZABÄ°LECEK

Kanuna göre, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarÄ±nda, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçlarÄ± takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanaÄŸÄ± düzenleme yetkisi verildi.

Böylece KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü ekipleri aÄŸÄ±rlÄ±k ve boyut yönünden denetime tabi tuttuÄŸu araçlarÄ±, takograf ve çalÄ±ÅŸma-dinlenme süreleri yönünden denetleyebilecek, trafik idari para cezasÄ± karar tutanaÄŸÄ± düzenleyebilecek.

Tescil belgesi ile tescil plakasÄ± almayan ve hurdaya ayrÄ±lan araçlarla karayollarÄ±na çÄ±kan sürücülere bin 2 lira idari para cezasÄ± kesilecek.

Hurdaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ araçlarla trafiÄŸe çÄ±kan sürücüye 2 bin 18 lira idari para cezasÄ± verilecek ve araç trafikten men edilecek. AyrÄ±ca araca mülki amir tarafÄ±ndan el konacak ve aracÄ±n mülkiyeti kamuya geçecek.

KORSAN TAÅžIMACILIKTA YÜKSEK CEZALAR

Ä°zinsiz veya usulsüz yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± (korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k) ile mücadele kapsamÄ±nda aracÄ±, tescil amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda veya güzergah dÄ±ÅŸÄ±nda kullananlara 15 gün men ve bin 2 lira, izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dÄ±ÅŸÄ±nda yolcu taÅŸÄ±yanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, çalÄ±ÅŸma izni ve ruhsatÄ± almadan yolcu taÅŸÄ±yanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, çalÄ±ÅŸma izninin ve ruhsatÄ±nÄ±n süresi bittiÄŸi halde yolcu taÅŸÄ±yanlara ise bin 2 lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Bu fiillerin geriye doÄŸru bir yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde idari para cezalarÄ± iki kat artÄ±rÄ±lacak. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 08:15

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