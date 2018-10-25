Bakan FOX ekibini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±rdÄ±, Fatih Portakal tepki gÃ¶sterdi

Fatih Portakal, FOX haber ekini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±ran Bakan Pakdemirli'ye tepki gÃ¶sterdi: YasakÃ§Ä± zihniyet.

TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin FOX Haber ekibini salondan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karttÄ±rmasÄ±na, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sert tepki gösterdi. Portakal, "EÄŸer iletiÅŸim çaÄŸÄ±nÄ± yaÅŸamasaydÄ±k günün gazete haberlerini, 'YazÄ±yor... YazÄ±yor... BakanÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor. YasakçÄ± zihniyeti yazÄ±yor' diye anons ederlerdi. Ama ÅŸimdi ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ halini izleyeceksiniz. YasakçÄ± zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n nasÄ±l müdahale ettiÄŸini göreceksiniz. Neyi sormamÄ±zÄ± istemediniz?" diye konuÅŸtu.

TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±, FOX Haber muhabirini ve kameramanÄ±nÄ± bakanÄ±n olduÄŸu salondan çÄ±kardÄ±.

300 TIR etin ihalesiz Türkiye’ye sokulduÄŸu iddiasÄ±nÄ± gündeme taÅŸÄ±yan FOX Haber bu iddiayÄ± bakana sormak istemiÅŸ, bakanÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± araya girerek engellemiÅŸti. Pakdemirli, soru soran FOX muhabirini maskaralÄ±kla suçlamÄ±ÅŸ, ihalesiz et alÄ±nmasÄ±nÄ± da, “Ä±vÄ±r zÄ±vÄ±r” iÅŸler olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ, FOX Habere akreditasyon uygulayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Bunun üzerine FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, TarÄ±m BakanÄ± Pakdemirli’ye, “Yetkiyi ele geçirdikten sonra neden kendinizi kanunlarÄ±n üzerinde görüyorsunuz? Size soru soran, kamuoyunu aydÄ±nlatmak isteyen gazeteciyi aÅŸaÄŸÄ±layabilme lüksü içerisine giriyorsunuz. Ä°hale yapmadan bu etler Türkiye’ye girebilir mi? Akreditasyon uygulayacaklarmÄ±ÅŸ. UygulayÄ±n ne fark eder ki” diye yanÄ±t vermiÅŸti.

FATÄ°H PORTAKAL CANLI YAYINDA BAKANA YÜKLENDÄ°

Bugün TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndaki programdan önce Bakan Pekdemirli danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ± göndererek FOX muhabiri ve kameramanÄ±nÄ± salondan dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±rdÄ±. DanÄ±ÅŸmanlar ve BakanlÄ±k görevlileri eÅŸliÄŸinde FOX Haber ekibi BakanlÄ±k binasÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan akÅŸam haber bültenini sunan Fatih Portakal, sert bir dille eleÅŸtirdi.

Sözcü’nün aktardÄ±ÄŸÄ±an göre Portakal’Ä±n konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle;

“EÄŸer iletiÅŸim çaÄŸÄ±nÄ± yaÅŸamasaydÄ±k günün gazete haberlerini, “YazÄ±yor… YazÄ±yor… BakanÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor. YasakçÄ± zihniyeti yazÄ±yor” diye anons ederlerdi. Ama ÅŸimdi ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ halini izleyeceksiniz. YasakçÄ± zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n nasÄ±l müdahale ettiÄŸini göreceksiniz. Neyi sormamÄ±zÄ± istemediniz? diye soruyorum. Çünkü bugün katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinlikte gazeteciler dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±lar.

12 Eylül yasakçÄ± zihniyetine geri dönüÅŸüne bir örneÄŸidir bu… 28 Åžubat vesayetinin bir örneÄŸidir bu… 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n 25 Ekim günü yaÅŸanan bu olayÄ± hiç unutmamak gerekiyor. Soru sormamÄ±z için ve bunu maskaralÄ±k olarak adlandÄ±ran seçilmemiÅŸ ama atanmÄ±ÅŸ bir kiÅŸinin uygulamÄ±ÅŸ olduÄŸu hukuksuz yetkiyi görüyorsunuz. Bizi maskaralÄ±kla suçlayan bu insanlarÄ±n aslÄ±nda ne hale geldiklerinin kendi göstergeleridir. Verilemeyecek bir yanÄ±tÄ±nÄ±z gerçekten olabilir mi sayÄ±n bakan? Çok merak ediyorum. Bunu yaparken kendinize zarar veriyorsunuz. Hükümete ve partiye zarar veriyorsunuz. Bu haberin böyle çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸiniz halde yapabiliyorsunuz. Ne diyebilirim ki ben size yazÄ±k… Bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece görevlerini yerine getiriyorlar. Biz sizinle rekabet halinde deÄŸiliz. Soru sormak için oradayÄ±z. Bundan sonrada çaÄŸÄ±rmayacaksÄ±nÄ±z bize davetiye göndermeyiniz. Kimse bize ÅŸu haberi bu haberi yapÄ±n diye bir telkinde bulunmuyor. Ve sizler çÄ±kÄ±yorsunuz kafanÄ±za göre akredite uyguluyorsunuz. YazÄ±k asÄ±l iÅŸinize dönün.” (HABER MERKEZÄ°)

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