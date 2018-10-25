HaydarpaÅŸaâ€™daki arkeolojik kazÄ±larda bin yÄ±llÄ±k iskelet bulundu

KadÄ±kÃ¶y'de HaydarpaÅŸa GarÄ± Ã§evresindeki arkeolojik kazÄ±larda 2 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len duvar ile bin yaÅŸÄ±nda olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len iskelet bulundu.

Restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü HaydarpaÅŸa GarÄ± çevresindeki arkeolojik kazÄ±larda 2 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸu düÅŸünülen duvar ile üzerinde koku kolyesi olan ve bin yaÅŸÄ±nda olduÄŸu düÅŸünülen bir iskelet bulundu. Arkeolojik kazÄ± alanÄ±nÄ± ziyaret eden KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, “HaydarpaÅŸa KadÄ±köy için, Türkiye için çok önemli bir alan, ülkemizin ortak deÄŸeridir. Bu önemli alanÄ± koruyarak, kimliÄŸine yakÄ±ÅŸÄ±r bir biçimde gelecek kuÅŸaklara aktarmak gerekiyor.” dedi.

KOLYESÄ° ÜZERÄ°NDE ‘BÄ°N YILLIK’ Ä°SKELET BULUNDU

HaydarpaÅŸa GarÄ± çevresinde, Arkeoloji Müzeler MüdürlüÄŸü denetiminde yürütülen arkeolojik kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda neredeyse her gün yeni tarihi kalÄ±ntÄ±lar çÄ±kartÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul V NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulunun kararÄ±yla 11 MayÄ±s’ta baÅŸlayan arkeolojik kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ÅŸimdiye kadar onlarca mezar kalÄ±ntÄ±sÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ancak yapÄ±lan son çalÄ±ÅŸmalarda ortaya çÄ±karÄ±lan mezarda bütünlüÄŸü çok fazla bozulmayan ve bin yaÅŸÄ±nda olduÄŸu düÅŸünülen bir iskelet bulundu. Ä°skeletin üzerinde bir de koku kolyesi de bulunuyor.

NUHOÄžLU KAZI ALANINI Ä°NCELEDÄ°

KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü alanÄ± ziyaret etti. NuhoÄŸlu’na kazÄ± alanÄ±ndaki arkeologlar da eÅŸlik etti. ÇalÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi edinen NuhoÄŸlu, kazÄ± alanÄ±ndan çÄ±kartÄ±lan sikkeleri, süs eÅŸyalarÄ±nÄ± da inceledi. HaydarpaÅŸa’nÄ±n çok önemli bir alan olduÄŸunu vurgulayan NuhoÄŸlu, “Bu önemli alanÄ± koruyarak, kimliÄŸine yakÄ±ÅŸÄ±r bir biçimde gelecek kuÅŸaklara aktarmak gerekiyor. Bu kazÄ±larla da gün yüzüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± üzere KadÄ±köy’ün Ä°stanbul’un geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutan bir alan. Biz de zaman zaman kazÄ±yÄ± yerinde izliyoruz, geliÅŸmeleri takip ediyoruz. Türkiye için çok önemli bir alan olan gar ve çevresinin hem tarihi hem kültürel mirasÄ± ile korunarak sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± gerekiyor. Biz hem belediye hem de KadÄ±köylüler olarak bu konuda oldukça duyarlÄ±yÄ±z. Gar eski canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacak. Trenler gelecek, gar canlÄ± bir ÅŸekilde devam edecek.” dedi.

Ä°STANBUL’UN AKAR DURUMDA OLAN TEK BÄ°ZANS ÇEÅžMESÄ° ORTAYA ÇIKTI

KazÄ±larla birlikte Bizans dönemine ait bir de çeÅŸme bulundu. Bu çeÅŸmenin özelliÄŸi hala aktif olmasÄ±. Yetkililerin verdiÄŸi bilgilere göre kazÄ± alanÄ±nda bulunan su kanallarÄ± bu çeÅŸmeye baÄŸlanÄ±yor. Ä°stanbul’un akar durumda olan tek Bizans çeÅŸmesi olduÄŸu belirtilen çeÅŸmenin suyu yapÄ±lan testlere göre içilebilir kalitede. Arkeologlar, suyun temiz kalmasÄ±nÄ± o dönemki mimari faaliyetlerin özenle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterir nitelikte olduÄŸunu ifade etti.

SUR DUVARI OLABÄ°LÄ°R

HaydarpaÅŸa GarÄ± çevresindeki arkeolojik kazÄ±larda bulunan 2 bin yÄ±llÄ±k duvar. | FotoÄŸraf: KadÄ±köy Belediyesi

3 müze uzmanÄ±, 18 serbest arkeolog, 1 restoratör, 1 fotoÄŸrafçÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 400 iÅŸçinin görev yaptÄ±ÄŸÄ± alanda, peronlarÄ±n olduÄŸu kÄ±sÄ±mda ise Hellenistik döneme ait olduÄŸu düÅŸünülen ve demir kenetlerle birbirine baÄŸlÄ± kesme dörtgen blok taÅŸlardan yapÄ±lan bir podyum bulundu. PeronlarÄ±n kuzeyinde bulunan alanda sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarda ise batÄ± yüzü kesme dörtgen blok taÅŸlarla çok düzgün bir ÅŸekilde inÅŸa edilmiÅŸ, sandÄ±k duvar tekniÄŸi ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ büyük bir duvar tespit edildi. Yer yer kesintiye uÄŸrayan ancak uzunluÄŸu 100 metre, geniÅŸliÄŸi ise 3 metre olan bu duvarÄ±n henüz hangi döneme ait olduÄŸu kesinleÅŸmiÅŸ deÄŸil. Ancak arkeologlar duvarÄ±n 2 bin yÄ±llÄ±k bir geçmiÅŸe sahip sur duvarÄ±nÄ±n devamÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyor. DuvarÄ±n önündeki toprak yapÄ±sÄ±nÄ± inceleyen arkeologlar limanÄ±n bu noktadan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyorlar. Ä°brahimaÄŸa bölgesinde yapÄ±lan kazÄ±larda da Orta Bizans dönemine ait seramik tuÄŸla fÄ±rÄ±nÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±.

Ä°MPARATORLARIN SÄ°KKELERÄ° ÇIKIYOR

KazÄ± alanÄ±nda süren çalÄ±ÅŸmalarda ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 2 bin adet sikke bulundu. AltÄ±n ve gümüÅŸ sikkeler titizlikle incelenip numaralandÄ±rÄ±lÄ±yor. BazÄ± sikkelerin oldukça temiz durumda ve üzerindeki yazÄ±lardan nerede basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve dönemine ait bilgiler de yer alÄ±yor. Bulunan sikkelerden bazÄ±lar M.S 610- 641 III. Konstantinos, M.S 527- 565 I. Justinianus’a ait. (HABER MERKEZÄ°)

HaydarpaÅŸa GarÄ± çevresindeki arkeolojik kazÄ±larda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler. | FotoÄŸraf: KadÄ±köy Belediyesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:17

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