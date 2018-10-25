AKP'li Metiner: BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n oÄŸlu ÅŸahsÄ±ma saldÄ±rÄ±da bulunmak istedi

FotoÄŸraf: @MetinerBasin/Twitter

AKP'li Metiner: BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n oÄŸlu ÅŸahsÄ±ma saldÄ±rÄ±da bulunmak istedi

    • 25 Ekim 2018 13:21

    AKP eski milletvekili ve Star yazarÄ± Mehmet Metiner, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n milletvekili oÄŸlu MÃ¼cahit ArÄ±nÃ§'Ä±n kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

    AKP eski milletvekili ve Star yazarÄ± Mehmet Metiner, TBMM eski baÅŸkanÄ± Bülent ArÄ±nç'Ä±n oÄŸlu AKP milletvekili Mücahit ArÄ±nç'Ä±n kendisine saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu söyledi. Metiner, "Bu çirkin saldÄ±rÄ±nÄ±n siyasi bedeli olmayacaksa yazÄ±klar olsun" dedi.

    OlayÄ± Twitter'dan duyuran Metiner, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

    "Az önce Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ± VÄ°P salonunda Bülent ArÄ±nç’Ä±n oÄŸlu AK Parti Milletvekili Mücahit ArÄ±nç herkesin içinde ÅŸahsÄ±ma terbiyesizce laflar eÅŸliÄŸinde saldÄ±rÄ±da bulunmak istedi. Bu çirkin saldÄ±rÄ±nÄ±n siyasi bedeli olmayacaksa yazÄ±klar olsun!"

    Bu iddiaya iliÅŸkin Mücahit ArÄ±nç cephesinden henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

    Metiner, daha önceki açÄ±klamalarÄ±nda da ArÄ±nç’Ä±n sürekli ErdoÄŸan’Ä± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kibirli olduÄŸunu söylemiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 13:31
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