RSF BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–dÃ¼lleri, 8 KasÄ±mâ€™da Londraâ€™da verilecek

12 Ã¼lkeden adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazetecilik Ã¶dÃ¼lleri iÃ§in dÃ¼zenlencek tÃ¶ren, 8 KasÄ±m'da Londra'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF), Londra’da ilk kez verilecek olan BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödüllerinin törenini 8 KasÄ±m 2018’de gerçekleÅŸtirecek. 12 ülkeden adaylar üç uluslararasÄ± ödül için yarÄ±ÅŸacak.

Dünya çapÄ±nda toplam 12 gazeteci, sivil toplum örgütü ve medya kuruluÅŸu, RSF BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödülleri için üç kategoride aday gösterildi. Dördüncü bir ödül olan “L’esprit de RSF” (RSF’nin ruhu), bir Ä°ngiliz gazeteciye verilecek. Bu ödül için 4 aday gösterildi.

TÜRKÄ°YE’DEN ÇÄ°ÄžDEM TOKER ADAY

Türkiye’den gazeteci ÇiÄŸdem Toker’in de aday gösterildiÄŸi ödüllerde, uluslararasÄ± adaylar arasÄ±nda annesi Daphne Caruana Galizia yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± sonrasÄ±nda 2017’de suikast ile katledilen MaltalÄ± gazeteci Matthew Caruana Galizia; Ä°talyan gazeteci Paolo Borometti ve cinayet komplosu Ä°talyan polisi tarafÄ±ndan kirletilen SicilyalÄ± mafya uzmanÄ±; Hintli gazeteci ve “Ben Troll’um: BJP’nin Dijital Ordusu’nun Gizli DünyasÄ±” kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Swati Chaturvedi’nin yanÄ± sÄ±ra, rüÅŸvet hakkÄ±ndaki açÄ±klamalarÄ±ndan sonra saklanan GanalÄ± gizli muhabiri Anas Aremeyaw Anas bulunuyor.

Londra Fitzrovia’daki Getty Images Gallery’deki ödül törenini, Channel 4 News ‘UluslararasÄ± Muhabiri Lindsey Hilsum sunacak. Bu yÄ±lki ödüllerde adaylar, RSF BaÅŸkanÄ± Pierre Haski’nin yanÄ± sÄ±ra Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Shirin Ebadi ve Çinli aktivist Wu’er Kaixi gibi önemli isimlerin de bulunduÄŸu jüri tarafÄ±ndan seçildi.

‘ARKADAÅžLARIMIZI SELAMLIYORUZ’

Ödül töreni öncesi gazetemize konuÅŸan RSF temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “UluslararasÄ± ödüllerin aslÄ±nda tüm diÄŸer deÄŸerli haber ve gazetecileri simgeleyen bir tarafÄ± vardÄ±r; ancak Türkiye gibi ülkelerde baskÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara, gazeteciliÄŸi yaÅŸatma gayesiyle türlü riskler aldÄ±klarÄ± için görünür olmak, farkÄ±ndalÄ±k yaratmak da iyi gelebilir. Türkiye’de finans dünyasÄ±ndaki usülsüzlükleri ve ÅŸaibeli iÅŸlemleri, 3 milyon TL’lik tazminat dava tehditlerine raÄŸmen, kamuoyunun önüne getiren ÇiÄŸdem Toker uzun süre takdir topluyordu. RSF, gerçek gazeteciliÄŸin yaÅŸatÄ±lmasÄ± uÄŸruna gerçek bir direnç sergilediÄŸi için Toker’i bu nedenle “cesaret” dalÄ±nda aday gösterdi. Ä°ster ödül alsÄ±n ister almasÄ±n, umuyoruz ki genç meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z onun yazÄ±larÄ±nÄ± okuyorken bu deÄŸerli mesleÄŸi hakkÄ±nÄ± vererek icra etmenin tutkusunu ÅŸimdiden yaÅŸÄ±yorlardÄ±r. Toker özelinde aynÄ± tutku ve cesaretle mesleÄŸini sürdürmek için didinen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da selamlÄ±yoruz”

IFJ’DEN GAZETECÄ°LERÄ° KORUMA ÇAÄžRISI

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan UluslararasÄ± Gazeteciler Federasyonu (IFJ) dünya çapÄ±nda medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumaya alan bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler sözleÅŸmesi talep etti. New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleÅŸtirilen kampanya toplantÄ±sÄ±na aralarÄ±nda Yunanistan, Peru, Ä°talya, Tunus, Rusya, Pakistan’Ä±n da bulunduÄŸu 15 ülke temsilcisinin yanÄ± sÄ±ra federasyon baÅŸkanÄ± da katÄ±ldÄ±.

Talep edilen anlaÅŸmanÄ±n önceliÄŸinin gazetecilere karÅŸÄ± hak ihlallerinin cezasÄ±z kalmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸu belirtildi. Federasyon baÅŸkanÄ± Bellanger, “Uzun süredir gazetecilerin üzerinde baskÄ± oluÅŸturan cezasÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yÄ±lmadan verilecek mücadelenin KaÅŸÄ±kçÄ± ve diÄŸer kurbanlarÄ±n anÄ±sÄ±na saygÄ± için en iyi yol olduÄŸunu” ifade etti.

Ulusal gazetecilik örgütlerinin çatÄ± örgütü konumundaki IFJ, 134 ülkede temsil ediliyor ve 600 bin üyesi bulunuyor. Merkezi Brüksel’de bulunan örgüt, çok sayÄ±da ülkenin desteÄŸiyle gazetecilerin haklarÄ±na iliÅŸkin sözleÅŸmenin BM Genel Kurulunda kabul edilmesini hedefliyor.

Örgütün verilerine göre, geçen yÄ±l dünya çapÄ±nda 82 gazeteci öldürüldü. Ancak her on vakadan yalnÄ±zca biri hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 20:55

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