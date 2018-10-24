Maltepe Ãœniversitesinde kantin boykotu

Maltepe Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri Ã¼niversite kantininde Ã§Ä±kan yemeklerin yÃ¼ksek fiyatlarla Ã¶ÄŸrencilere dayatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± boykot yaptÄ±.

Maltepe Üniversitesinde öÄŸrenciler, üniversite kantinindeki yemeklerin yüksek fiyatlarla sunulmasÄ±na karÅŸÄ± boykot baÅŸlattÄ±.

Çay ve poÄŸaçalarÄ±nÄ± beraberinde getiren öÄŸrenciler TÄ±p ve Güzel Sanatlar Fakültesi ortak kantininde bir araya geldi. Kantinde uçuk fiyatlar ve düÅŸük kaliteden baÅŸka bir ÅŸey alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten öÄŸrenciler “Alacak durumda olanlar da yüksek fiyatlarla düÅŸük kalitede yemek almak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bu yüksek fiyat dayatmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor ve kantin boykotunu baÅŸlatÄ±yoruz” dedi.

Okuldaki bütün kantin iÅŸletmelerine çaÄŸrÄ± yapan öÄŸrenciler ÅŸunlarÄ± söyledi; “Biz müÅŸteri deÄŸil öÄŸrenciyiz. Bu ülkenin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸi olan bizler üzerinden bu derece büyük bir haksÄ±z kazanç saÄŸlamanÄ±za asla izin vermeyeceÄŸiz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

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