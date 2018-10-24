Bu koşullarda nitelikli eğitim almak çok zor

Kıvılcım EFTELYA

İnönü Üniversitesi

Yaşanan ekonomik sıkıntı en çok da öğrencileri vuruyor. Kırtasiye malzemelerinden yemek fiyatlarına, ulaşımdan yurt fiyatlarına kadar gelen zamlar öğrencileri sıkıntıya sokuyor. Barınma sorunu üniversite öğrencileri için önemli bir sıkıntı halinde. 7 milyon öğrenci için 640 binlik yurt kapasitesi sorunları çözmüyor. Mağdurlardan biri de Malatya'daki Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler.

Bulunduğu yurt kapatılan Ali, “Beni yeni bir yurda aktardılar. Fakat geçiş yaptığım yurt ücreti 70 TL fazla. 240 TL yurt ücreti 60 TL de ekstra para ödeyerek yemek yiyoruz. Yurttaki yemeklere gelen zamlar da cabası” dedi. Yurtta kalmak yerine eve çıkmanın daha mantıklı olduğunu düşünen Ali, “Yurda verdiğim parayla 3 arkadaş evde de yaşayabiliyoruz. O zaman yurdun ne özelliği kalıyor ki?” şeklinde konuştu.

‘ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM’

Yurt fiyatlarının pahalılığından yakınan Hakan, “Bursun yarısını yurda veriyoruz. Yurt üniversiteye uzak olduğu için trambüsle gidiyoruz. Bunları da hesapladığımızda aylık geçinebilmek için 150 TL kalıyor. Bu para ile geçinebilmek çok zor” diyor ve şöyle devam ediyor: “Sınıf öğretmenliği okuyorum, hoca geçenlerde 100 TL’lik bir kitap istedi. Bu ay sıkıntı yaşayacağım. Çalışmak zorundayım. Bu koşullarda nitelikli bir eğitim almak çok zor. Umarım önümüzdeki günlerde düzeltilir.”

‘YURTTA SOSYAL BİR AKTİVİTE DE YOK’

Yemekhanede ana yemeklerin fiyatı yüksek olmasından yakınan Muharrem, “Su ekmek gibi temel besinleri parayla alıyoruz. Günlük 8.5 TL hakkımız var ama ana yemek 7 TL. Minimum cebimizden 2-3 TL daha veriyoruz. Kantin erken kapatılıyor, bir ihtiyacımız olduğunda dışarıya çıkmamıza izin verilmiyor” dedi. Yurdun üniversiteye uzak olmasından kaynaklı sıkıntı yaşayan Muharrem, “Yurtta sosyal bir aktivite de yok, spor salonu gibi bir şey yok” dedi.