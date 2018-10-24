Kitaplar yetersiz, kaynak kitap yasak

Nurgül DENİZ

Malatya

Bu aralar MEB müfettişleri okul okul gezip öğretmenlerin öğrencilerine kaynak kitap aldırmaları bir yana önermelerini bile engellemeye çalışıyor. İlk bakışta haklılarmış gibi duruyor. Sonuçta MEB öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıyor.

MEB kitapların büyük bir kısmı için özel yayınevleri ile anlaşıyor. Bu yayınevlerinin hazırladığı kitaplar ise hem içerik hem nitelik olarak çok kalitesiz. Konu anlatımları eksik ve değerlendirme testleri yok denecek kadar az. Yani bu kitaplarla sınava hazırlanarak başarılı olmak çok zor.

Kâğıda ve kırtasiye ürünlerine gelen zamların yanında bir de ateş pahası kaynak kitaplara para vermek el yakıyor. Bizler de isteriz ki MEB’in dağıttığı kitaplar konuları kavramak ve sınava hazırlanmak için yeterli olsun ve kaynak kitaba etek dolusu para dökmeyelim.

Zaten niteliksiz olan eğitimde yarış atı gibi doludizgin koştuğumuz bir sınava niteliksiz kitaplarla hazırlanmamızı bekliyorlar. Sonuç olarak bu koşullar değişmedikçe, MEB’in kaynak kitap engellemeleri bizleri bütçemizi zorlayan kaynak kitaplara daha çok itmekten başka bir şeye yaramıyor.