24 Ekim 2018 04:35

Türkiye gençlik hareketi tarihinden portreler: 80’ler

Darbeden sonra Öğrenci Derneklerinin kuruluşu, YÖK'ün kuruluşu, YÖK'e karşı eylemler ile Türkiye'nin 80'li yılları...

Türkiye gençlik hareketi tarihinden portreler: 80’ler

Fotoğraf: Salt galata

    • Paylaş

     

    Gençlik hareketi 12 Eylül'de bıçakla kesilir gibi sona ermediyse de sönümlenen bir seyir izledi. 12 Eylül'e yönelik tepki ve protestolar, bir ateşin son harlamaları, kıvılcımları oldular. ‘81 yılının ortalarına gelindiğinde hareket tamamen bitmişti.

    ÖĞRENCİ DERNEKLERİ KURULUYOR

    1984 yılı öğrenci gençlik içerisinde, öğrenci gençliğin akademik demokratik örgütler olarak öğrenci derneklerinin tartışıldığı bir yıl oldu. 1980 sonrası ilk yasal öğrenci örgütlenmesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kuruldu. Bu fakültede okuyan yedi öğrenci derneğin kurucusu olarak Dernekler Masası'na başvurdu. Demekler Masası, bu öğrencilerin başvurusunu 1980 öncesi fakültede bir öğrenci derneği olduğu ve dernek feshedilmediği için kabul edilemeyeceğini bildirdi.

    Diktatörlük ve onun kurumları beklenen tepkiyi göstermişti. Ancak tartışma başlamıştı ve bu hareketin arkası geldi. Bir dizi üniversitede birbiri ardına öğrenci derneği başvurusu yapılırken, birçoğunda da kuruluş çabaları yoğunlaştı.

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU’NUN KURULUŞU

    YÖK 12 Eylül darbesinin hemen ardından oluşturuldu. Mevcut üniversiteler anarşi ve terör odakları ilan edilerek yerine YÖK üniversiteleri geçirildi. Daha 12 Eylül Anayasası hazırlanmadan YÖK kurulmuş ve çalışmaya başlamıştı. YÖK cuntanın bütün toplumu olduğu gibi üniversiteleri de militarist yapıya emir kumanda ilişkisi ile bağlamanın oluşumu/aracı oldu. Fabrikalar gibi üniversiteler de kışlaya çevrilirken, YÖK kanunu örgütlenmede doğrudan cunta ve generallerin inisiyatif ve yetkisini egemen kılıyordu. YÖK Başkanı'nın atanmasından rektörlerin ve dekanların atanmasına kadar bütün yönetim kademelerinde ast üst ilişkisi egemen kılınmış, hiyerarşik bir yapılanma oluşturulmuştu. YÖK oluşumu ve politikaları bütünü ile cuntanın elinden çıkmıştır. Kendisiyle birlikte var olan öğrenci örgütlenmeleri kapatılmış, yenilerinin kurulması yasaklar-icazetler zincirine tabi kılınmış, ilerici demokrat, aydın öğretim görevlileri sıkıyönetimce üniversitelerden atılmış, fakülte ve yurt binaları kışlaya çevrilmiş, ders müfredatları şoven ve gerici ideolojilerle doldurulmuştur.

    YÖK’E KARŞI İLK EYLEM

    Öğrenci derneklerinin diğer illere göre daha yoğun olarak bulunduğu İstanbul'da, var olan dernekleri bir araya getirme ve beraber hareket etme düşüncesi doğdu. İlk olarak İstanbul'da bulunan yaklaşık sekiz dernek bir araya gelerek ortak olan sorunlar karşısında birlikte hareket etme, iletişim halinde olma ve ortak davranma kararı aldılar. Platformun ilk eylemi YÖK'ün “atılmaları düzenleyen 44. Maddesi’nden dolayı tek dersten kalıp okuldan atıldığı için intihar eden İsa Tanrıverdi adlı öğrenci için yapılan protesto gösterileri oldu. İsa Tanrıverdi'nin kaldığı yurdun banyosunda kendisini okuldan atıldığı için astığı öğrenildiği zaman platform toplanarak, YÖK'ü protesto eden bir eylem düzenlemeyi kararlaştırdı. İsa Tanrıverdi'nin okuduğu Marmara Üniversitesi rektörlüğü önünde toplanan yüzlerce öğrenci oturma eylemi yaparak rektörle görüşmek istedi. ‘80 sonrası yapılan bu ilk yasa dışı öğrenci gösterisinde, çevik kuvvetin ve polisin tüm tehditlerine rağmen dağılmayan öğrenciler seçtikleri temsilcileri rektörle görüşmeye yolladılar. Daha sonra ise cenazenin bulunduğu Cerrahpaşa'ya giderek protestolarını sürdürdüler. Bu eylem öğrenci gençlik ve kamuoyunda büyük bir yankı yaparak derneklerin meşruluğunu kabul ettirirken, platformun da tüm öğrenci dernekleri ve üyeleri tarafından kabul görmesini sağladı. YÖK'ün kurulmasından yaklaşık dört yıl sonra üniversitelerde ilk defa YÖK'e karşı ciddi bir muhalefet doğmuştu.

    44. MADDEYE KARŞI YÜRÜTÜLEN İMZA KAMPANYASI

    "44. madde değişsin, atılmalara son, harçlara hayır, krediler yükseltilsin" gibi taleplerle yürütülerek yalnızca İstanbul'da 15 bine yakın imza toplandı. Toplanan bu imzalarla birlikle, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden hareket eden öğrenci temsilcileri, şehir merkezlerinde sembolik olarak yürüyüp Eskişehir'de buluşarak, topluca Ankara'ya hareket ettiler. Şehrin girişinde yaklaşık bin beş yüze yakın öğrenci, otobüsü alkış yağmuruna tuttu. Polisin otobüsün durmasına izin vermemesi üzerine Ankara'ya dönmek isteyen öğrencilerden yaklaşık 30 kadarı gözaltına alındı. “44. madde yürüyüşü” ve imza kampanyası kitlelerin somut taleplerinin yakalanması ve akademik mücadelenin önemini göstermesi yönünden oldukça önemli bir deneyimdir. Bu kampanyadan sonra öğrenciler derneklerine sahip çıkmışlar ve öğrenci dernekleri kitlelerin gözünde meşruluğunu kanıtlamıştır.

    14 NİSAN EYLEMİ

    Öğrenci hareketi böylesi hızlı bir süreçten geçerken, ANAP iktidarı gelişen öğrenci hareketine karşı yeni bir saldırı başlattı. ANAP milletvekili İsmail Dayı ilhamını Hitler döneminin öğrenci birliklerinden alan "tek tip dernek" yasasını hazırlamaya başladı. Hükümetin, tasarıyı kamuoyundan saklama çabalarına karşın tasarının içeriği öğrenildi ve basına yansıdı. Siyasal iktidar yükselen mücadele karşısında, var olan örgütlenmeleri dağıtmak ve kendisine bağımlı, üniversitelerde rektörün sıkı denetiminde olan tek bir öğrenci derneği kurarak öğrenci hareketini başlangıcında boğmak istiyordu. Bu tasarıya karşı bütün üniversitelerde bir kampanya başlatılırken, platform da kendi içinde neler yapılabileceğini tartışmaya başlamıştı.

    Platform kendi içinde yaptığı tartışmalar sonucunda 14 Nisan günü yürüyüş kararı aldı. 14 Nisan'da yapılan yürüyüşe, İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Aksaray'da başlayan yürüyüş korteji Edebiyat Fakültesi’ni geçtikten sonra çevik kuvvetin saldırısıyla karşılaştı. Yüze yakın öğrencinin gözaltına alındığı eylem, tüm ülkede büyük bir yankı uyandırdı. 14 Nisan yürüyüşü, 12 Eylül sonrasının ilk yasadışı kitle gösterisi olması nedeniyle yalnız öğrenci kitlelerinde değil Türkiye'de de cuntanın karanlık yıllarından bir çıkış olarak görülerek tüm devrimci ve demokratlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Hükümet öğrenci hareketinin gösterdiği bu direniş karşısında geri adım atarak yasayı Meclis'e sunmaktan vazgeçmişti. 14 Nisan, öğrenci hareketinin dernekleşme çabasına girdikten sonra yaptığı bütün çalışmaların bir ürünü olmuştu.

     

     

    ÖNCEKİ HABER

    10 aydır DNA testi bekleyen Kudret Dağ: Oğlumun kemiklerini istiyorum
    SONRAKİ HABER

    BM Özel Raportörü, Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geliyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı
    Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı ve AKP eski milletvekili Yıldız Seferinoğlu'yu atadı.

    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir
    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesine ilişkin "Yargının elindedir. Benim yetkimi aşar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu, sağ olma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmaları sonlandırıldı.

    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor
    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor

    Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı
    ABD, BMGK'yi Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağırdı

    ABD, Venezuela'daki darbe girişimi üzerine Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimine tepkiler ve destekler gelmeye devam ediyor.

    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor
    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor

    Latin Amerika ve İspanya’da sol eğilimli gazete ve haber sitelerinde yayınlanan makalelerde Venezuela’da yaşananlar ve ABD'nin planları analiz edildi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği aktarıldı.

    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı
    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

    Aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü
    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü

    Taksim'de avukatlar “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü" dolayısıyla cübbeleriyle yürüdü: Savunma susmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

    HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. HDP'nin sloganı da Ya Me Ye (Bizimdir)” oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu

    Kocaeli Üniversitesinde doçentlik kadrosunu hak eden Ali Hakan Evik, üniversiteye gelen 'ihbar mektubu' yüzünden görevine başlayamıyor.

    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun
    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun

    Açlık grevinin 78. gününde olan Leyla Güven için insan hakkı savunucuları hükümete çağrı yaptı: Acil girişimde bulunun.

    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor
    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor

    TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı da bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘Dolaylı temas kurduğunu’ söyledi.

    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız
    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız

    Tutuklu yargılandığı davada savunma yapan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile yaklaşan yerel seçimleri ve EMEP'in taktiklerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt

    Mansur Yavaş'ın, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediği ve seçimin bu şekilde sonuçlandığı iddiasına YSK'den yanıt: İtiraz etmediniz

    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı
    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı

    Murgul Eti Bakır AŞ’de işe iade kararının uyulmamasını işletme müdürünün önünü keserek protesto eden işçiler tutuklandı.

    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri
    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri

    Hediye Levent, Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi yorumladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi

    Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı
    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar, hukuksuz yargılamalara ve cezaevindeki baskılara dikkat çekmek üzere açlık grevine başladı.

    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek
    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

    Reza Zarrab hakkında hücre arkadaşına taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürüyor. Zarrab, 13 Şubat'a kadar savunma yapacak.